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Ярмоленко вернулся к тренировкам и готовится к матчу против Реала

27-летний украинец вернулся к тренировкам «Боруссии» накануне матча второго тура группового этапа ЛЧ

  • 25.09.2017 21:34
  • 3354 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Андрей Ярмоленко
© Getty Images. Андрей Ярмоленко
Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко готовится с командой к матчу против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
 
 
Ранее украинец пропустил тренировку, на которой также отсутствовали и футболисты, которые участвовали в матче с «Боруссией» Менхенгладбах. Сам Ярмоленко участие в матче не принимал. 
 
Напомним, Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии Kiсker. 27-летний украинец поучаствовал во всех голах своего клуба, когда был на поле.

Источник — Twitter

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Комментарии
    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 25.09.2017 21:40
    -5
    А когда он последний раз покушал в Дортмунде?
    Ей богу, нахрена эта желтуха?
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    Oleh Dub
    online
      Oleh Dub, 25.09.2017 21:48
    +7
    не нрав, не читай, может кому то интересно как там Андрюха!
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    Andrii_MKh
      Andrii_MKh, 25.09.2017 21:58
    0
    Oleh Dub, 25.09.2017 21:48
    не нрав, не читай, может кому то интересно как там Андрюха!
    например, мне интересно как там тезка поживает
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    Lion
      Lion, 25.09.2017 22:14
    +1
    Oleh Dub, 25.09.2017 21:48
    не нрав, не читай, может кому то интересно как там Андрюха!

    В Европе играет не только Ярмола, может кому то интересно что бы писали про кого то другого.
    Ссылка
    Oleh Dub
    online
      Oleh Dub, 25.09.2017 22:26
    +1
    ну у Ярмоли более топовий клуб, тому й пишуть про нього більше...
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