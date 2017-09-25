Ярмоленко вернулся к тренировкам и готовится к матчу против Реала

Украинский вингер дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко готовится с командой к матчу против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.
Weitere Impressionen des #BVB-Abschlusstrainings. #BVBRMA (Video: @RN_Florian) pic.twitter.com/h48PIgopJe— Ruhr Nachrichten BVB (@RNBVB) 25 сентября 2017 г.
Ранее украинец пропустил тренировку, на которой также отсутствовали и футболисты, которые участвовали в матче с «Боруссией» Менхенгладбах. Сам Ярмоленко участие в матче не принимал.
Напомним, Ярмоленко попал в сборную 5-го тура Бундеслиги по версии Kiсker. 27-летний украинец поучаствовал во всех голах своего клуба, когда был на поле.
Источник — Twitter
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Ей богу, нахрена эта желтуха?
В Европе играет не только Ярмола, может кому то интересно что бы писали про кого то другого.
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