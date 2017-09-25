Лучкевич, Лукьянчук и еще 19 игроков вызваны в сборную Украины U-21

Наставник молодежной сборной Украины Александр Головко назвал состав на матч квалификации Евро-2019 против Нидерландов.
Вратари: Дмитрий Безрук («Черноморец»), Даниил Каневцев («Металлист-1925»).
Защитники: Павел Лукьянчук («Олимпик»), Александр Осман («Карпаты»), Александр Тымчик («Сталь»), Игорь Кирюханцев («Мариуполь»), Иван Зотько («Валенсия»), Василий Кравец («Луго»).
Полузащитники: Бека Вачиберадзе («Бетис»), Валерий Лучкевич («Стандард»), Юрий Вакулко («Днепр»), Максим Третьяков («Черноморец»), Евгений Чеберко, Максим Лунев (оба — «Заря»), Марьян Мысык («Сталь»), Александр Пихаленок («Шахтер»).
Нападающие: Артем Довбик («Днепр»), Максим Прядун («Звезда»), Александр Зубков («Шахтер»), Станислав Беленький («Олимпик»), Алексей Гуцуляк («Карпаты»).
Матч Украина — Голландия состоится 10 октября.
Источник — Федерация футбола Украины
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