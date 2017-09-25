Пеп ГВАРДИОЛА: «С Шахтером всегда было тяжело»

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
«Это уже седьмой матч с «Шахтером» в моей карьере. Каждый раз перед игрой с ними у меня были одинаковые чувства. В Барселоне думали: «Какой-то «Шахтер», команда из Украины, кому какое дело?». Никто не знал, кто там играет. Но эта команда умеет играть в футбол, у них всегда была хорошая команда. Одно время там играли сразу пять или шесть бразильцев. С «Шахтером» всегда было тяжело», – сказал Гварлиола.
Источник — УЕФА
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