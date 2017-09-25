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Пеп ГВАРДИОЛА: «С Шахтером всегда было тяжело»

Главный тренер «Ман Сити» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Шахтера»

  • 25.09.2017 20:36
  • 363 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
© ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола
Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола рассказал о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера».
 
«Это уже седьмой матч с «Шахтером» в моей карьере. Каждый раз перед игрой с ними у меня были одинаковые чувства. В Барселоне думали: «Какой-то «Шахтер», команда из Украины, кому какое дело?». Никто не знал, кто там играет. Но эта команда умеет играть в футбол, у них всегда была хорошая команда. Одно время там играли сразу пять или шесть бразильцев. С «Шахтером» всегда было тяжело», – сказал Гварлиола.

Источник — УЕФА

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Комментарии
    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 25.09.2017 20:49
    +2
    Уже не 7-й, а 8-й сеньор Гварлиола. Кроме матчей Барселона - Шахтер (2008 и 2011) и Бавария - Шахтер (2015) ты забыл ещё о Суперкубке УЕФА (2009)
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    endi_vilch_95
    online
      endi_vilch_95, 25.09.2017 20:50
    0
    Гвардиола *
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