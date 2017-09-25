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Паулу ФОНСЕКА: «Шахтер в состоянии быть великим клубом в любом месте»

Главный тренер «горняков» поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Манчестер Сити»

  • 25.09.2017 20:01
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ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
© ФК Шахтер Донецк. Паулу Фонсека
Наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о предстоящем матче группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
 
– Мы понимаем, насколько сложная будет эта игра. Мы встретимся с одной из лучших команд в мире, командой, которая лучше всех играет в атаке. За 6 игр они забили 26 мячей, а пропустили только 2. Они отлично показывают себя в последних матчах. Мы прекрасно понимаем все сильные стороны команды: не только игроков, но и тренера. Поэтому ожидаем игру максимальной сложности. За этот короткий срок мы постарались подготовить команду к «Ман Сити», изучить их сильные и слабые стороны. Поэтому надеюсь, мы будем готовы к завтрашнему матчу.
 
– Как бразильский футбол помогает вашей команде?
– Это игроки с характером, умеют адаптироваться. Приучаются к новой тактике, они очень важны. Тайсон был вызван не раз в сборную. Сейчас Фред. Также есть Бернард, Азеверо и другие качественные игроки, которые привносят свой вклад в «Шахтер».
 
– Как команде удается играть далеко от дома?
– Нелегко вернуться домой быстро. Я не хочу говорить о политической ситуации, я иностранец. Я думаю, «Шахтер» в состоянии быть великой командой в любом месте. Конечно, дом – это дом. Но «Шахтер» выиграл все в последнем году в Украине. Это более трудно, но не невозможно выигрывать.
 
– Кто будет капитаном команды?
– Не знаю, знаете ли вы, но сначала были номинированы еще несколько капитанов – Степаненко, Пяятов и Тайсон. В последующийх матчах это будет один из этих игроков. В последних играх капитаном был Пятов. Но кто говорит, что Степаненко не может быть капитаном – они все лидеры нашей команды.
 
– Достаточно ли «Шахтеру» завтра показать игру такого же уровня как с «Наполи», чтобы не проиграть?
– Я верю всегда. Смотря на состав «Манчестер Сити», многие скажут, что у «Шахтера» очень мало шансов. Сейчас можно посмотреть на цифры, инвестиции обеих команд – они очень разнятся. Но я тот человек, который верит в положительное. Возможно, удастся подарить радость нашим болельщикам. Я всегда говорю игрокам – это отличная возможность для нас, отличная возможность показать украинский футбол, отличный способ возвысить нашу страну и показать, что там есть футбол.
 
Отличная возможность сделать «Шахтер» клубом, о котором будут говорить еще больше. Поэтому такое огромное количество возможностей заставляет нас бороться больше чем когда либо. Для всех игроков и тренеров – это отличная цель – быть в Лиге чемпионов. Все очень амбициозны выступать в этом соревновании. Мы очень много работали в прошлом году. чтобы получить этот бонус. Сейчас мы приехали сюда – чего нам бояться? Нечего. Мы просто должны быть самими собой и стараться быть счастливыми.
 
– Завтра на матче будут работать португальцы. Может ли это помочь вам оказать какое-то давление или помочь разрешить спорную ситуацию?
– Я буду не в преимуществе. Я не могу ничего плохого сказать арбитру и сказать ему ничего плохого, потому что он все поймет. Я думаю, что это никак не подействует на игру. Это лучшие португальские суди. Думаю, они проведут великолепную работу.

Источник — Трибуна

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