Орест КУЗИК: «Решение Меликяна стало для всех нас неожиданным»

— Решение тренера стало для всех нас неожиданным. Мы такого даже не могли предположить, ведь не было ни каких разговоров, ни даже намеков. Надеюсь, все это еще не решено на 100 процентов. Посмотрим, как оно будет дальше. Во вторник команда соберется после выходного, и там все будет видно.

— Меликян сам сообщил о своем уходе или же до команды новость об этом дошла после его интервью на ТВ?

— Тренер сам сообщил это в раздевалке сразу же после игры. Лишь после этого он отправился на общение со СМИ.

— Уход из «Стали» Егише Меликяна сможет пойти на пользу команде?

— Если честно, мне очень жаль, что тренер уходит. Он хорошо знает команду, все сильные и слабые стороны футболистов. Он много дал коллективу в тактическом плане, сумев сделать немало полезных вещей. Мне кажется, на сегодняшний день уход тренера — это не очень хорошо. Но посмотрим, кто дальше возглавит команду.

— О вероятном новом тренере «Стали» вы еще ничего не слышали?

— Ничего. Надеюсь, ясность в этом вопросе наступит во вторник. Может, состоится встреча команды с руководством клуба. Посмотрим.