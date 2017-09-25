Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Орест КУЗИК: «Решение Меликяна стало для всех нас неожиданным»

Игрок «Стали» прокомментировал отставку главного тренера

  • 25.09.2017 19:47
  • 264 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com. Орест Кузык (№17)
© pfcstal.com. Орест Кузык (№17)
Футболист каменской «Стали» Орест Кузик прокомментировал отставку наставника Егише Меликяна.
 
— Решение тренера стало для всех нас неожиданным. Мы такого даже не могли предположить, ведь не было ни каких разговоров, ни даже намеков. Надеюсь, все это еще не решено на 100 процентов. Посмотрим, как оно будет дальше. Во вторник команда соберется после выходного, и там все будет видно.
 
— Меликян сам сообщил о своем уходе или же до команды новость об этом дошла после его интервью на ТВ?
— Тренер сам сообщил это в раздевалке сразу же после игры. Лишь после этого он отправился на общение со СМИ.
 
— Уход из «Стали» Егише Меликяна сможет пойти на пользу команде?
— Если честно, мне очень жаль, что тренер уходит. Он хорошо знает команду, все сильные и слабые стороны футболистов. Он много дал коллективу в тактическом плане, сумев сделать немало полезных вещей. Мне кажется, на сегодняшний день уход тренера — это не очень хорошо. Но посмотрим, кто дальше возглавит команду.
 
— О вероятном новом тренере «Стали» вы еще ничего не слышали?
— Ничего. Надеюсь, ясность в этом вопросе наступит во вторник. Может, состоится встреча команды с руководством клуба. Посмотрим.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.