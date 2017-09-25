Николай МОРОЗЮК: «Без зрителей было очень тяжело играть»

Защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк прокомментировал ничью (0:0) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом».
«Без зрителей было очень тяжело играть. Совсем другие эмоции, можно сказать, что даже некоторое преимущество имел соперник в этой ситуации, несмотря на то, что мы играли на своем стадионе», — сказал Морозюк.
Источник — ТК 2+2
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