Николай МОРОЗЮК: «Без зрителей было очень тяжело играть»

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Ярмоленко вернулся к тренировкам и готовится к матчу против Реала 22:26 — Oleh Dub ну у Ярмоли более топовий клуб, тому й пишуть про нього більше... 22:14 — oleg08 В Европе играет не только Ярмола, может кому то интересно что бы писали про кого то другого.