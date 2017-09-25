Вторая лига. Агробизнес на выезде обыграл Скалу

Сегодня, 25 сентября, состоялись матчи 13-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Вторая лига «А» (северо-западный регион) Украины
«Скала» Стрый – «Агробизнес» Волочийск – 1:3
Голы: Юрий Фляк (48) – Богдан Семенец (2, 90), Николай Темнюк (32)
Вторая лига «Б» (юго-восточный регион) Украины
«Ингулец-2» Петрово – «Таврия» Симферополь – 0:2
Голы: Вадим Воронченко (73), Евгений Соколан (87)
«Николаев-2» – «Судостроитель» Николаев – 4:1
Голы: Евгений Витенко (57), Владислав Барский (68), Артем Бессалов (79), Вячеслав Студенко (85) – Роман Запорожец (11)
Источник — Sport.ua
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