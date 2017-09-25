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Тарас СТЕПАНЕНКО: «Фонсека прочитал все книги Гвардиолы»

Хавбек «Шахтера» – о предстоящем матче с «Манчестер Сити»

  • 25.09.2017 18:56
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Getty Images. Тарас Степаненко
© Getty Images. Тарас Степаненко

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

«Не думаю, что в матче с «Манчестер Сити» нам есть смысл сильно открываться и рисковать. Понятно, что хотим играть с мячом, будем пытаться контролировать его, но очень важно правильно сыграть в обороне, ведь футболисты такого уровня сразу используют любую расслабленность или потерю концентрации. Они быстрые, врываются в зоны, тем более «Манчестер Сити» будет играть дома.

Фернандиньо – это очень сильный футболист, который играет box-to-box. В «Шахтере» было легко с ним играть, ведь это игрок с большим футбольным интеллектом, который знает, как нужно действовать на поле. Не зря основной футболист сборной Бразилии и «Манчестер Сити». Слышал, он очень хотел, чтобы им попался «Шахтер», поэтому для него этот матч будет принципиальным. Когда играешь против своей бывшей команды, то стараешься выложиться на 150%.

В «Шахтере» у него были немного другие требования, он больше врывался в штрафную и больше играл на атаку, создавая большое количество моментов и забивая много голов. В «Манчестер Сити» Фернандиньо больше действует на позиции опорного полузащитника. Смотрел на его игру и чему-то учился.

Знаю, что Паулу Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Это один из его любимых тренеров. Думаю, наш тренер очень доволен этой группой, ведь он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя», – сказал Степаненко.

Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится во вторник, 26 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Профутбол

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