Тарас СТЕПАНЕНКО: «Фонсека прочитал все книги Гвардиолы»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»
«Не думаю, что в матче с «Манчестер Сити» нам есть смысл сильно открываться и рисковать. Понятно, что хотим играть с мячом, будем пытаться контролировать его, но очень важно правильно сыграть в обороне, ведь футболисты такого уровня сразу используют любую расслабленность или потерю концентрации. Они быстрые, врываются в зоны, тем более «Манчестер Сити» будет играть дома.
Фернандиньо – это очень сильный футболист, который играет box-to-box. В «Шахтере» было легко с ним играть, ведь это игрок с большим футбольным интеллектом, который знает, как нужно действовать на поле. Не зря основной футболист сборной Бразилии и «Манчестер Сити». Слышал, он очень хотел, чтобы им попался «Шахтер», поэтому для него этот матч будет принципиальным. Когда играешь против своей бывшей команды, то стараешься выложиться на 150%.
В «Шахтере» у него были немного другие требования, он больше врывался в штрафную и больше играл на атаку, создавая большое количество моментов и забивая много голов. В «Манчестер Сити» Фернандиньо больше действует на позиции опорного полузащитника. Смотрел на его игру и чему-то учился.
Знаю, что Паулу Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Это один из его любимых тренеров. Думаю, наш тренер очень доволен этой группой, ведь он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя», – сказал Степаненко.
Матч «Манчестер Сити» — «Шахтер» состоится во вторник, 26 сентября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
Источник — Профутбол
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