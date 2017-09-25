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Сергей РЕБРОВ: «Важно понять, насколько Ярмоленко готов идти вперед»

Экс-наставник «Динамо» – о перспективах бывших подопечных

  • 25.09.2017 18:28
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  • 1 комментария
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ФК Аль-Ахли. Сергей Ребров
© ФК Аль-Ахли. Сергей Ребров

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о трансфере Ярмоленко в «Боруссию», а также оценил шансы Виктора Цыганкова стать одним из лидеров «бело-синих».

«Все давно ждали перехода Ярмоленко в топ–клуб. Больше всех, наверное, сам Андрей. Он это заслужил. Уверен, что в Дортмунде он будет работать еще больше, и его ждет хорошее будущее. У него есть все качества, чтобы  сделать карьеру в Европе. Важно понять, насколько он готов идти вперед, как он проявит характер.

У Цыганкова огромное желание достичь своей цели. У него есть сильные качества, и самое главное, он серьезно и очень профессионально относится к делу. Сейчас ему доверяют, он играет в стартовом составе, все работает. Он доказывает, что достоин быть игроком основы, у него есть предпосылки вырасти в сильного игрока. Он мало говорит, но он не закрытый в себе человек. Витя – скромный парень, но со всеми нормально общается в команде. Есть футболисты, которые любят давать интервью, а другие наоборот пытаются прежде всего  доказать на поле и держат все в себе. Важно, чтобы футболист давал интервью, когда у него нормальное настроение. Интеллект важно демонстрировать на поле, а не в разговорах», – сказал Ребров.

Источник — #FootballHub

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Комментарии
    bonv
      bonv, 25.09.2017 19:04
    +1
    Все вірно. І Ярмола буде прибавляти, і Циганков може вирости в профі.
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