Сергей РЕБРОВ: «Важно понять, насколько Ярмоленко готов идти вперед»

Бывший тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился мнением о трансфере Ярмоленко в «Боруссию», а также оценил шансы Виктора Цыганкова стать одним из лидеров «бело-синих».



«Все давно ждали перехода Ярмоленко в топ–клуб. Больше всех, наверное, сам Андрей. Он это заслужил. Уверен, что в Дортмунде он будет работать еще больше, и его ждет хорошее будущее. У него есть все качества, чтобы сделать карьеру в Европе. Важно понять, насколько он готов идти вперед, как он проявит характер.



У Цыганкова огромное желание достичь своей цели. У него есть сильные качества, и самое главное, он серьезно и очень профессионально относится к делу. Сейчас ему доверяют, он играет в стартовом составе, все работает. Он доказывает, что достоин быть игроком основы, у него есть предпосылки вырасти в сильного игрока. Он мало говорит, но он не закрытый в себе человек. Витя – скромный парень, но со всеми нормально общается в команде. Есть футболисты, которые любят давать интервью, а другие наоборот пытаются прежде всего доказать на поле и держат все в себе. Важно, чтобы футболист давал интервью, когда у него нормальное настроение. Интеллект важно демонстрировать на поле, а не в разговорах», – сказал Ребров.