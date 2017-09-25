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Президент Ювентуса отстранен от футбола на один год

Андреа Аньелли признан виновным в финансовых махинациях

  • 25.09.2017 18:16
  • 558 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Андреа Аньелли
© Getty Images. Андреа Аньелли

Суд Федерации футбола Италии признал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли виновным в махинациях, связанных с продажей билетов, и отстранил его от футбола на один год. Туринский клуб также оштрафован на 300 тысяч евро.

Напомним, Аньелли обвинялся в нарушении двух статей кодекса Федерации футбола Италии — махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами. Прокуроры требовали отстранить футбольного функционера на 2,5 года и обязать «Ювентус» провести два домашних матча при пустых трибунах.

Источник — Football-italia

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Комментарии
    jwls
      jwls, 25.09.2017 18:26
    0
    Бедный Юве, что ж ему так с администрацией не везет
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    olgorl
    online
      olgorl, 25.09.2017 19:07
    0
    Вот бы так братанов Сурунов!
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