Президент Ювентуса отстранен от футбола на один год

Суд Федерации футбола Италии признал президента «Ювентуса» Андреа Аньелли виновным в махинациях, связанных с продажей билетов, и отстранил его от футбола на один год. Туринский клуб также оштрафован на 300 тысяч евро.



Напомним, Аньелли обвинялся в нарушении двух статей кодекса Федерации футбола Италии — махинации с продажей билетов и связи со спекулянтами. Прокуроры требовали отстранить футбольного функционера на 2,5 года и обязать «Ювентус» провести два домашних матча при пустых трибунах.