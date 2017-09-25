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К следующему матчу Сталь будет готовить 25-летний наставник

Кирилл Нестеренко назначен исполняющим обязанности главного тренера каменчан

  • 25.09.2017 18:05
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ФК Металлург Донецк. Кирилл Нестеренко
© ФК Металлург Донецк. Кирилл Нестеренко

Президент каменской «Стали» Вардан Исраелян подтвердил отставку главного тренера команды Егише Меликяна.

«Наш клуб согласился удовлетворить просьбу главного тренера об отставке. По соглашению сторон контракт между ПФК «Сталь» и Егише Меликяном расторгнут», – сказал Исраелян.

Сообщается, что к матчу против «Вереса» команду будет готовить тренерский штаб во главе с исполняющим обязанности главного тренера Кириллом Нестеренко.

Добавим, что Нестеренко на данный момент 25 лет, он выступал в донецком «Металлурге» и закончил карьеру из-за разрыва крестообразных связок. С 2016 года работал тренером молодежной команды «Стали» U-21.

Источник — ФК Сталь Каменское

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