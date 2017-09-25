К следующему матчу Сталь будет готовить 25-летний наставник

Президент каменской «Стали» Вардан Исраелян подтвердил отставку главного тренера команды Егише Меликяна.
«Наш клуб согласился удовлетворить просьбу главного тренера об отставке. По соглашению сторон контракт между ПФК «Сталь» и Егише Меликяном расторгнут», – сказал Исраелян.
Сообщается, что к матчу против «Вереса» команду будет готовить тренерский штаб во главе с исполняющим обязанности главного тренера Кириллом Нестеренко.
Добавим, что Нестеренко на данный момент 25 лет, он выступал в донецком «Металлурге» и закончил карьеру из-за разрыва крестообразных связок. С 2016 года работал тренером молодежной команды «Стали» U-21.
Источник — ФК Сталь Каменское
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