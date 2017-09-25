Киевское «Динамо» огласило заявку на матчи Юношеской Лиги УЕФА. Напомним, в этом году «бело-синие» пойдут в турнире по «Пути чемпионов», который предусматривает матчи на вылет.
Вратари: Владислав Кучерук, Владислав Петрусь, Евгений Пацкан, Артем Малыш, Валентин Моргун, Владислав Закорский
Защитники: Владислав Дубинчак, Денис Попов, Виталий Миколенко, Александр Мельник, Тарас Дмитрук, Илья Малышкин, Александр Сирота, Кристиан Биловар, Богдан Чуев, Даниил Хондак
Полузащитники: Иван Калюжный, Николай Шапаренко, Владислав Наумец, Сергей, Булеца, Денис Янаков, Юрий Козыренко, Максим Мельничук, Богдан Белошевский, Викентий Волошин, Артур Ващишин, Георгий Цитаишвили, Клим Приходько, Евгений Исаенко, Вадим Мащенко, Максим Духан, Артем Мильченко, Ярослав Надольский, Станислав Сорокин, Дмитрий Ефименко, Максим Завгородний
Нападающие: Олег Лыга, Михаил Плохотнюк, Даниил Сухоручко
В первом круге команде Игоря Костюка будет противостоять миланский «Интернационале».
Источник — ФК Динамо Киев
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