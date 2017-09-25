Ультрас 25 клубів вимагають скасувати паспортний контроль на матчах

Українські фанатські рухи звернулися до Президета України Петра Порошенка із вимогою скасувати паспортний контроль на футбольних матчах.
Звернення підтримали фанатські рухи 25 українських команд, в тому числі «Динамо», «Шахтаря», «Карпат», «Чорноморця», «Ворскли» та інших.
Додамо, що літом ФФУ запровадила нові правила щодо продажу квитків на матчі збірної. Уболівальники, які хочуть потрапити на матч, тепер зобов’язані надати свої паспортні дані, а також ідентифікаційний код. Головними причинами було названо безпеку глядачів, а також глобальну проблему із спекулянтами.
Источник — Twitter
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Меньше надо хулиганством на матчах заниматься. Если на внутренних матчах шалости еще прокатят, то на матчах сборной УЕФА вставит по полной программе.
нету паспорта - кушаешь леденец !!!
Я не эксперт, но на футболы хожу частенько. Поддерживаю идею с именными билетами. Больше адекватных людей будет на стадионе+не будет этих перекупов, которые скупают все через свои "канальчики", а потом наживаются на этом.
Сначала будет сложно, неразбериха, все будут кричать на людей, которые проверяют документ на входе, типа, долго и т.д., но когда схема такая отработается, мне кажется, на футбол будет ходить приятнее.
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