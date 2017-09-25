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Ультрас 25 клубів вимагають скасувати паспортний контроль на матчах

Українські фанатські рухи звернулися до Президета України із відповідним зверненням

  • 25.09.2017 17:23
  • 504 просмотров
  • 5 комментария
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twitter.com/Ultras_Shakhtar
© twitter.com/Ultras_Shakhtar

Українські фанатські рухи звернулися до Президета України Петра Порошенка із вимогою скасувати паспортний контроль на футбольних матчах.

Звернення підтримали фанатські рухи 25 українських команд, в тому числі «Динамо», «Шахтаря», «Карпат», «Чорноморця», «Ворскли» та інших.

Додамо, що літом ФФУ запровадила нові правила щодо продажу квитків на матчі збірної. Уболівальники, які хочуть потрапити на матч, тепер зобов’язані надати свої паспортні дані, а також ідентифікаційний код. Головними причинами було названо безпеку глядачів, а також глобальну проблему із спекулянтами.

Источник — Twitter

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Комментарии
    mavast
    online
      mavast, 25.09.2017 17:31
    0
    3-й абзац доповнити: Конституцією не заборонено кидати димові шашки на поле або задимлювати весь стадіон, кидати петарди, надівати колпаки, банери з різними "символами", нецензурщина, вибігати на поле, ламати ворота.
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    dimonlimonov
      dimonlimonov, 25.09.2017 17:38
    +1
    О, Януковича приплели. Хорошо Ленина не вспомнили.
    Меньше надо хулиганством на матчах заниматься. Если на внутренних матчах шалости еще прокатят, то на матчах сборной УЕФА вставит по полной программе.
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    olek1959
    online
      olek1959, 25.09.2017 17:46
    0
    взял паспорт - купил билет - сиди смотри !!!
    нету паспорта - кушаешь леденец !!!
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    Олег Ткаченко
    online
      Олег Ткаченко, 25.09.2017 17:47
    -1
    Зараз вилізуть "експерти" які ніколи не ходять на футбол і будуть тут обговорювати.
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    Kypetzzz
    online
      Kypetzzz, 25.09.2017 17:55
    0
    Олег Ткаченко, 25.09.2017 17:47
    Зараз вилізуть "експерти" які ніколи не ходять на футбол і будуть тут обговорювати.

    Я не эксперт, но на футболы хожу частенько. Поддерживаю идею с именными билетами. Больше адекватных людей будет на стадионе+не будет этих перекупов, которые скупают все через свои "канальчики", а потом наживаются на этом.
    Сначала будет сложно, неразбериха, все будут кричать на людей, которые проверяют документ на входе, типа, долго и т.д., но когда схема такая отработается, мне кажется, на футбол будет ходить приятнее.
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