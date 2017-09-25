26 сентября состоится открытие памятника Андрею Гусину

Я не эксперт, но на футболы хожу частенько. Поддерживаю идею с именными билетами. Больше адекватн...

Зараз вилізуть "експерти" які ніколи не ходять на футбол і будуть тут обговорювати. *W...

взял паспорт - купил билет - сиди смотри !!!нету паспорта - кушаешь леденец !!!