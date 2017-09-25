26 сентября состоится открытие памятника Андрею Гусину

26 сентября в 12:00 на Байковом кладбище состоится открытие памятника знаменитому футболисту ФК «Динамо» (Киев) и сборной Украины Андрею Гусину.
В мероприятии примут участие родные, друзья, партнеры по футбольным командам, представители СМИ, болельщики и все любители футбола, кто знал, любил и уважал прекрасного игрока и тренера, замечательного человека Андрея Гусина, столь рано ушедшего от нас.
Ранее об установке памятника Андрею Гусину сообщал главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков.
Автор — 4itatel monitorov, Sport.ua
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