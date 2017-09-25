Демарш фанатов Карпат, отставка Меликяна и нефарт Зари

Пять из шести поединков минувшего тура завершлись ничейными результатами и только в поединке «Зирка» - «Шахтер» гости отпраздновали победу.

Скандал тура

Как ни крути, а все внимание сейчас приковано к 35-летнему капитану «Шахтера» Дарио Срне, обвиненному в употреблении допинга.

Само собой, футболист не принял участия в матче против «Зирки», но, стоит отметить, «Шахтер» уверенно справился и без своего капитана. Забей свои моменты Факундо Феррейра, и счет мог бы стать и вовсе неприличным. Но Феррейра «Зирку» простил, а потому донецкая команда одержала верх со счетом 4:2.

Тем не менее, покой «горнякам» только снится. 18 сентября капитан «Шахтера» Дарио Срна был оповещен, что допинг-проба, которую он сдал во внесоревновательный период, 22 марта 2017 года, содержала запрещенный препарат. Срна принял решение временно прекратить выступления за «Шахтер». Со дня на день будет принято официальное решение об отстранении футболиста от украинских соревнований, УЕФА вынесет свой вердикт отдельно.

В любом случае, в ближайшее время Срна «Шахтеру» не помощник. Что, учитывая непростой график донецкого клубу и выступления в Лиге чемпионов, никак не сможет сыграть «горнякам» на руку. С другой стороны, внезапная дисквалификация Срны даст шанс 26-летнему украинскому правому защитнику Богдану Бутко, который много лет находится в тени хорватского игрока.

Как бы там ни было, а точка в деле Срны еще далеко не поставлена.

Нули тура

Киевское «Динамо», само собой, было фаворитом в матче с «Вересом». Киевляне поддержали свое реноме — старались много атаковать, били по воротам, создавали моменты…

Но, в итоге, счет на табло так и не изменился. Более того, «Верес» сам мог забить, но киевлян несколько раз выручил Максим Коваль.

Примечательно, что наставник «Динамо» Александр Хацкевич использовал в матче всего две замены. На 65-й минуте Гармаша заменил Дерлис Гонсалес, а уже на 90-й минуте вместо Буяльского вышел Беседин. И это при счете 0:0, когда «Динамо» кровь из носу нужно было забивать. Неужели Хацкевич настолько не верит в Беседина, что уделяет ему всего несколько минут игрового времени?

«Сегодня получилась тяжелая, вязкая игра. Игра, как говорится, до гола. К сожалению, мы этот гол не забили. Имели несколько прекрасных моментов в первом и втором таймах, но не смогли их реализовать… По отношению и настрою вообще никаких проблем не было, мы хотели играть, но играть со зрителями. Мы не так много матчей сыграли у себя дома, но 20% поединков, если взять в общем, мы играем без зрителей. Кому этот футбол нужен? Для меня это непонятно. К сожалению, эта тенденция, как я знаю, продолжается. Тяжело выходить, когда пустой стадион и нет поддержки наших болельщиков», — отметил Хацкевич после матча.

Отставка тура

Семь матчей подряд каменская «Сталь» не могла взять ни одного очка, проигрывая всем своим оппонентам. И вот, наконец, в поединке против «Олимпика» команда смогла зацепиться за зачетные пункты. Команды обменялись голами, сыграв вничью (1:1).

Но для главного тренера «Стали» Егише Меликяна этот матч стал последней каплей, переполнившей чашу терпения. «Я тот тренер, который не хочет, не любит и не будет оправдываться. Это уже восьмая игра, которую я не могу выиграть с моей командой. Да, есть объективные причины, остаются некоторые вопросы, однако я подаю в отставку. Не потому, что кто-то меня обидел или я сам кого-то обидел. На ситуацию смотрю профессиональным взглядом. Тренер должен давать результат, а оправдываться не должен. Хочу и считаю себя профессионалом, потому думаю, что так будет правильно», — заявил Меликян на послематчевой пресс-конференции.

Меликян возглавил основной состав «Стали» зимой 2017 года, до этого специалист тренировал молодежный состав каменского клуба.

Дебют тура

Не успел 38-летний наставник «Черноморца» Александр Бабич уйти из донецкого клуба, как тут же оказался на капитанском мостике «Мариуполя», без сожалений расставшегося с Александром Севидовым.

В сущности, дебют Бабича у руля «Мариуполя» удался. Хоть и пришлось отыгрываться, хоть и пришлось хозяевам ждать первого гола 86 минут, азовская команда оставила о себе вполне приятное впечатление. «Сталь» старалась атаковать, играла активно, создавала моменты. «Александрия», правда, тоже не лыком шита, но против удара Яворского головой в падении оказалась бессильна вся оборона александрийского клуба.

Демарш тура

Многое говорили и писали о поведении фанатов «Карпат» после поражения от «Прикарпатья» из второй лиги в Кубке Украины (1:2). Львовские фаны и файеры жгли, и с полицией подрались, и Федецкому по голове зарядили, и автобус с командой останавливали…

В матче же против «Черноморца» ультрас «Карпат» и вовсе пошли на крайние меры. Оставив пустыми фан-сектора, болельщики «Карпат» разместили там несколько банеров. В частности, «Ми – «Карпати», ви – заробітчани», «Риба гниє з голови, а «Карпати» – з носа», «Помреш на полі або поза ним!»

«Карпаты» не проиграли, выдав ничью с «Черноморцем» (1:1). Голом с пенальти отметился вернувший в львовский клуб Аленксандр Гладкий. Но до примирения фанатов с ситуацией еще ой как далеко, как и до стабилизации положения во львовском клубе в целом.

Спасение тура

«Заря» в последнее время выигрывает настолько редко, что каждые три очка кажутся манной небесной для поклонников луганской команды.

Но в матче с «Ворсклой» луганчане были довольно близки к цели. Евгений Опанасенко вывел гостей вперед, до конца матча оставались считанные минуты… Но Юрий Коломоец подкараулил удобный отскок и практически в упор расстрелял ворота «Зари», принеся ничью своей команде.

«Сколько будет доверия со стороны руководства, столько и буду работать. Уверен, что с этой командой мы добьемся того, чтобы быть в шестерке и бороться за самые высокие места», — сказал после матча наставник «Зари» Юрий Вернидуб.

Топ-5 голов 10 тура УПЛ

В материале использованы фото официальных сайтов клубов.