Никита Кравченко продлил контракт с Динамо

Полузащитник «Динамо» Никита Кравченко подписал со столичным клубом новое соглашение, рассчитанное до 30 июня 2020 года.

В «Динамо» Кравченко перешел в июне 2015 года, с тех пор преимущественно выступая за молодежный состав. 30 апреля 2017 года Никита сыграл за первую команду «Динамо», поучаствовав в победе над «Черноморцем» 4:1.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел за «Динамо» в Чемпионате U-21 девять матчей.