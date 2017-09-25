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Срне грозит до четырех лет дисквалификации

Решение по этому делу может затянуться на полгода

  • 25.09.2017 16:34
  • 3974 просмотров
  • 16 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал о подробностях допинг-скандала с участием капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.

– Какие на сегодня у вас есть документы, связанные с позитивной допинг-пробой Дарио Срны?
– Могу подтвердить факт позитивной допинг-пробы Дарио Срны во внесоревновательный период, взятой в марте 2017 года. На сегодня идет речь о результате пробы А, взятой в марте 2017 года. Соответствующее уведомление было отправлено в клуб. Также у нас есть реакция спортсмена на уведомление.

Далее произойдет процесс обработки результатов, так называемый result management. Он закончится каким-то финальным решением, и оно будет оглашено как решение, которое может быть апеллировано другими сторонами, участниками дела.

Сколько приблизительно времени нужно на вынесение результата?
– Рекомендовано закончить процедуру слушания не более чем за 6 месяцев. Это зависит от позиции сторон, доводов, аргументов, необходимости дополнительных анализов.

– Насколько реальными являются сроки, озвученные в СМИ, о возможной дисквалификации на 1-2 года?
– Любая дисквалификация может быть применима. От устного предупреждения до 4 лет.

– Насколько влияет в негативную сторону то, что это 4-я позитивная допинг-проба игроков Шахтера за последние 6 лет?
– Никак. Имеет значение антидопинговое нарушение у конкретного спортсмена. Если это 2 или 3 нарушение (спортсмена), тогда идет значительное ужесточение (наказания).

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    Darkness1984
      Darkness1984, 25.09.2017 16:42
    +3
    в такому віці, можна і 10 давати.. Срна ще б пограв максимум рік. а так достроково може завершувати
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    Oleh Dub
      Oleh Dub, 25.09.2017 16:45
    +4
    удачі Даріо, завязуй з футболом_)
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    Elblanko
      Elblanko, 25.09.2017 16:47
    +4
    Пічяльно канєшно. Шо не кажи, а даріо жива легенда.
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    Юрий Алпатов
    Юрий Алпатов, 25.09.2017 16:47
    +3
    Это тот кто кричал что Динамо не заслужило чемпионство 2 года подряд, потому что Динамо играло в Киеве а мы не дома.
    И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
    Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
    Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
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    Elblanko
      Elblanko, 25.09.2017 16:49
    +9
    Шахта без даріо, то вже не шахта.
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    acrobat2
    online
      acrobat2, 25.09.2017 16:58
    +4
    @На сегодня идет речь о результате пробы А@
    Пробу Б еще не вскрыли, какие разговоры могут быть о дисквалификации? Еще может оказаться что ни чего там нет
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    nick07
      nick07, 25.09.2017 16:59
    +3
    якщо в березні 2017 то хіба вже не грали матчі УПЛ та й єврокубкова весна вже давно пройшла
    ну і у його віці мабуть вже пенсія, якщо буде дискваліфікація навіть на 1-2 роки
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    xxxxxxxx12
      xxxxxxxx12, 25.09.2017 16:59
    +4
    Слава богу, что так случилось. А то Бутко. как Кобин, еще долго ждал бы своего шанса...
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    twister2806
      twister2806, 25.09.2017 17:00
    -7
    Юрий Алпатов, 25.09.2017 16:47
    Это тот кто кричал что Динамо не заслужило чемпионство 2 года подряд, потому что Динамо играло в Киеве а мы не дома.
    И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
    Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
    Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
    Засунь свое мнение в одно место).
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    olol2011
      olol2011, 25.09.2017 17:00
    +4
    что за с*рач ребята, там и так ясно что игроки шахтера и динамо жрут всякие добавки включая допинг, при этом допинг совершено разрешён, есть просто запреты на определённые допинговые препараты. Вы посмотрите на Месси или Роналду, думаете они в натуралку играют ?? Что-то я сильно сомневаюсь, так как использование спортсменами всяких препаратов уже давно не секрет. А вы как дети малые всякую фигню пишете. Посмотрите лучше как спортсмены умудряются обходить допинг контроль и вы сами убедитесь, что большинство спортсменов уже не спортсмены, а ходячая химия.
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    yasher
    online
      yasher, 25.09.2017 17:08
    +1
    Elblanko, 25.09.2017 16:49
    Шахта без даріо, то вже не шахта.
    "Шахтёр" был любимой командой до Ахметова, до Срны и до Луческу. При Прокопенко я болел за него в еврокубках так же искренне. как за ДК. Будет ШД не хуже после Срны, и (дай Бог) без сепарского негатива, остервенелой враждебности, с феерплеем и патриотичностью.
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    PTN PNH
      PTN PNH, 25.09.2017 17:09
    +3
    Хай отримає те,що заслуговує...
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    kievskiykrot
      kievskiykrot, 25.09.2017 17:16
    -1
    Юрий Алпатов, 25.09.2017 16:47
    Это тот кто кричал что Динамо не заслужило чемпионство 2 года подряд, потому что Динамо играло в Киеве а мы не дома.
    И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
    Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
    Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
    ТЫ ЧУЧЕЛО ВСЕ РАВНО БУДЕШЬ БОЛЕТЬ ПРОТИВ УКРАИНСКОГО КЛУБА! НЕ ВАЖНО БЫЛ БЫ СРНА ИЛИ НЕТ, ДИНАМО ГАВНО!!
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    Gena Beliuy
      Gena Beliuy, 25.09.2017 17:25
    0
    вот и весь секрет отличной игры
    и таких много печальный финал карьеры
    а такой был крутой
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    Макс Руденко
      Макс Руденко, 25.09.2017 17:42
    +1
    Как то га.на маловато от га.на сми. Куда то эхсперды подевались.
    Я понимаю что это не золотой пе.диль Ярмоленка Степаненку, но все же. Даже ни разу не продажный спорт юа ни разу не скем не встретился, не перетер тему.
    Вывод один, данное все Ихметовым куплено до анализов к.ла
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    thinkandtrade
    online
      thinkandtrade, 25.09.2017 17:52
    0
    Куда он хотел уйти? В Барсу? 4-я позитивная допинг-проба игроков Шахтера за последние 6 лет? А почему КДК молчит? Что под наркотой легче бегать и иметь преимущество над другими? Фейр-плей говорите...
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