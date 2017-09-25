Срне грозит до четырех лет дисквалификации

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал о подробностях допинг-скандала с участием капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.



– Какие на сегодня у вас есть документы, связанные с позитивной допинг-пробой Дарио Срны?

– Могу подтвердить факт позитивной допинг-пробы Дарио Срны во внесоревновательный период, взятой в марте 2017 года. На сегодня идет речь о результате пробы А, взятой в марте 2017 года. Соответствующее уведомление было отправлено в клуб. Также у нас есть реакция спортсмена на уведомление.



Далее произойдет процесс обработки результатов, так называемый result management. Он закончится каким-то финальным решением, и оно будет оглашено как решение, которое может быть апеллировано другими сторонами, участниками дела.



– Сколько приблизительно времени нужно на вынесение результата?

– Рекомендовано закончить процедуру слушания не более чем за 6 месяцев. Это зависит от позиции сторон, доводов, аргументов, необходимости дополнительных анализов.

– Насколько реальными являются сроки, озвученные в СМИ, о возможной дисквалификации на 1-2 года?

– Любая дисквалификация может быть применима. От устного предупреждения до 4 лет.



– Насколько влияет в негативную сторону то, что это 4-я позитивная допинг-проба игроков Шахтера за последние 6 лет?

– Никак. Имеет значение антидопинговое нарушение у конкретного спортсмена. Если это 2 или 3 нарушение (спортсмена), тогда идет значительное ужесточение (наказания).