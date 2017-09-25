Срне грозит до четырех лет дисквалификации

Заместитель директора Национального антидопингового центра Украины Ярослав Кручек рассказал о подробностях допинг-скандала с участием капитана донецкого «Шахтера» Дарио Срны.
– Какие на сегодня у вас есть документы, связанные с позитивной допинг-пробой Дарио Срны?
– Могу подтвердить факт позитивной допинг-пробы Дарио Срны во внесоревновательный период, взятой в марте 2017 года. На сегодня идет речь о результате пробы А, взятой в марте 2017 года. Соответствующее уведомление было отправлено в клуб. Также у нас есть реакция спортсмена на уведомление.
Далее произойдет процесс обработки результатов, так называемый result management. Он закончится каким-то финальным решением, и оно будет оглашено как решение, которое может быть апеллировано другими сторонами, участниками дела.
– Сколько приблизительно времени нужно на вынесение результата?
– Рекомендовано закончить процедуру слушания не более чем за 6 месяцев. Это зависит от позиции сторон, доводов, аргументов, необходимости дополнительных анализов.
– Насколько реальными являются сроки, озвученные в СМИ, о возможной дисквалификации на 1-2 года?
– Любая дисквалификация может быть применима. От устного предупреждения до 4 лет.
– Насколько влияет в негативную сторону то, что это 4-я позитивная допинг-проба игроков Шахтера за последние 6 лет?
– Никак. Имеет значение антидопинговое нарушение у конкретного спортсмена. Если это 2 или 3 нарушение (спортсмена), тогда идет значительное ужесточение (наказания).
Источник — Футбол 24
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И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
Пробу Б еще не вскрыли, какие разговоры могут быть о дисквалификации? Еще может оказаться что ни чего там нет
ну і у його віці мабуть вже пенсія, якщо буде дискваліфікація навіть на 1-2 роки
И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
И после этого скандала уважаемый шахтер и его подсосы вы должны молча в тряпочку дышать. Потому как вы не чемпионы имея за последние 8 лет 4 допинговых скандала.
Динамо хоть и проигрывало но делало это честно.
Извините я завтра за мансити. Пускай это не патриотично. Но это исскуственная команда с исскуственными игроками.
и таких много печальный финал карьеры
а такой был крутой
Я понимаю что это не золотой пе.диль Ярмоленка Степаненку, но все же. Даже ни разу не продажный спорт юа ни разу не скем не встретился, не перетер тему.
Вывод один, данное все Ихметовым куплено до анализов к.ла
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