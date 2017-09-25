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Шиме ВРСАЛЬКО: «Мы добьемся нужного результата в Украине»

Защитник сборной Хорватии – о предстоящих матчах отбора к ЧМ-2018

  • 25.09.2017 16:15
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Getty Images. Шиме Врсалько
© Getty Images. Шиме Врсалько

Защитник сборной Хорватии Шиме Врсалько поделился ожиданиями от предстоящего подинка против сборной Украины в рамках отбора к ЧМ-2018.

— Два последних выездных поражения в Исландии и Турции наталкивают на невеселые мысли о визите в Киев…
— Будет очень трудно. Вина за осечки лежит исключительно на футболистах сборной Хорватии, но я уверен в нашем потенциале. Мы добьемся нужных результатов в матчах с Финляндией и Украиной. Хорватия поедет на ЧМ-2018!

— Что будем делать, если не сумеем добиться результата?
— У меня нет ответа на этот вопрос. И не потому, что я не знаю. Просто, я даже не хочу допускать мысли, что Хорватия пролетит мимо ЧМ! К чему лишнее волнение перед важными матчами? Нам нужно сосредоточиться на зарабатывании необходимого количества очков в двух играх. Все. Мы не имеем прав на ошибку. И если вдруг что-то пойдет не по нашему сценарию, винить будем исключительно себя.

Источник — Sportske novosti

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