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Виталий ЛИСИЦКИЙ: «От Лобановского выходил с мокрыми подмышками»

Бывший динамовец – о работе под началом легендарного тренера

  • 25.09.2017 15:49
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ФК Металлист. Виталий Лисицкий
© ФК Металлист. Виталий Лисицкий

Экс-игрок «Динамо» Виталий Лисицкий вспомнил о работе под началом легендарного тренера.

— В одном из интервью вы вспоминали про беседы с Лобановским. Вы успевали ему сказать «здравствуйте» и «до свидания», а выходили вспотевшими. Что же он такого говорил?
— Он говорил кратко и понятно. Некоторые его фразы я и сейчас вспоминаю, прокручиваю в голове. Заходишь к нему на разговор, вроде бы он сказал несколько предложений, но этого достаточно, чтобы выходить от него с мокрыми подмышками.

Первый мой разговор с Валерием Васильевичем состоялся перед отпуском. Он вызывал всех, спрашивал, кто где собирается отдыхать. Дошла очередь до меня. Тогда было 10 или 12 дней отдыха — это максимум. Я сказал, что еду домой к родителям в Светловодск. Он улыбнулся.

— Какую из его фраз до сих пор вспоминаете?
— После выездной игры с «Манчестер Юнайтед» (сезон-2000/2001) на выходе из раздевалки братья Суркисы поздравили меня с дебютом в Лиге чемпионов. А Васильевич добавил: «Не испортил — уже хорошо». Наверное, для 18-летнего паренька, который дебютировал на «Олд Траффорд», это были хорошие слова из уст Валерия Васильевича.

— Дебют выдался боевым. Что ощущали, когда выходили на газон «Олд Траффорд»?
— Не думаю, что я успел что-то ощутить. Помню, что выходил из туннеля, а трибуны кричат: «Юнайтед! Юнайтед!». А во втором тайме, последние минут 15-20, буквально ползал по полю на коленях. Это все, что помню.

— В том сезоне перед МЮ все игроки побрились наголо, и вы в том числе?
—  Команда побрилась перед первым матчем против «Манчестера», а через несколько недель был заезд на базу перед встречей с «Андерлехтом», там уже и меня побрили. Деметрадзе дал машинку, а Несмачный выступил в роли парикмахера.

— Кто из футболистов «Юнайтед» больше всего впечатлил?
— Рой Кин — он весь матч бегал и «пихал» своим футболистам. Подбадривал, подсказывал, когда ошибались. Он отдавался полностью, ему было небезразлично то, что происходило на поле. Потом прочитал его автобиографию и понял, почему так было.

Никита ДМИТРУЛИН

Источник — zbirna.com

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