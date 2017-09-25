ФЕРНАНДИНЬО: «Шахтер – очень опасная команда с отличными игроками»

Бывший полузащитник «Шахтера» Фернандиньо, который защищает цвета «Манчестер Сити», поделился мнением о противостоянии с «горняками» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Все мы, конечно же, знаем, что «Шахтер» играет в атакующий футбол, ведь в составе донецкой команды много бразильцев. Каждый год «горняки» борются за чемпионский титул в своей стране, а потом с таким же настроем выступают и в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» должен быть очень осторожен, ведь «Шахтер» - очень опасная команда с отличными игроками. Могу сказать только то, что нас ждет отличный матч», – сказал Фернандиньо.
Напомним, поединок «Ман Сити» – «Шахтер» пройдет на стадионе «Этихад» во вторник, 26 сентября. Начало матча в 21:45.
Источник — ФК Манчестер Сити
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