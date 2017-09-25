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Морозюк сыграл 50-й матч за Динамо

Защитник столичного клуба отпраздновал юбилей в матче против Вереса

  • 25.09.2017 15:18
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ФК Динамо Киев. Николай Морозюк
© ФК Динамо Киев. Николай Морозюк

Матч с «Вересом» стал особенным для футболиста киевского «Динамо» Николая Морозюка.

Выйдя в основном составе и проведя на поле все 90 минут, защитник сыграл свой юбилейный, 50-й, поединок в составе «бело-синих» в чемпионатах Украины, в которых забил 4 мяча.

Отметим, что в составе «Динамо» Морозюк дебютировал в матче со столичным «Арсеналом» (1:0), которым завершался сезон 2006/2007 гг. На протяжении шести лет, с 2009-го по 2015-й, выступал в составах других украинских команд – «Оболони», «Кривбасса» и донецкого «Металлурга».

Источник — ФК Динамо Киев

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