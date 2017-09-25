Кавани отказался уступить Неймару право исполнять пенальти за €1 млн

Президент и генеральный директор ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи не смог уладить конфликт между Кавани и Неймаром. Уругвайский нападающий отказался от щедрого предложения в размере 1 млн евро, если он откажется в дальнейшем бить пенальти в пользу своего бразильского одноклубника.
Напомним, точно такая же сумма полагается по контракту лучшему снайперу команды в чемпионате Франции.
Сообщается, Аль-Хелайфи пытался уговорить и Неймара уступить право на исполнение пенальти, но также получил отказ.
Источник — El Pais
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промазав минулого разу, значить все. Тренер іншого пенальтиста призначить. Що за балаган?
А який рівень розвитку у Кавані, що він так вчепився за право бити пенальті?
Хоча взагалі це повинен був визначати тренер, а не торгуватись президент з гравцем.
Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами).-пипец железная логика)))
то есть это ,просто так- Победитель Лиги Европы УЕФА : 2013/14, 2014/15, 2015/16
то есть он не руководил,а покурить вышел!
руководил не он,руководил, ну тот чел с центральной трибуны!
тут совершено другая песня!
тут шейхи и действуют они по принципу,как у них положено
мой гарем -лучший
мои верблюды лучше!
неймар должен быть у меня,а не у иба-иб-слева!
неймар игрушка!и очень скоро -или он улетает ,или команда начнет бунт!
Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами). Думаю, что у Жозе, Карло или Диего эта ситуация была бы невозможна. Хотя не уверен, что они бы согласились на покупку Неймара - там по развитию лет 14. Вечный переходный возраст.
А який рівень розвитку у Кавані, що він так вчепився за право бити пенальті?Хоча взагалі це повинен був визначати тренер, а не торгуватись президент з гравцем.
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