Кавани отказался уступить Неймару право исполнять пенальти за €1 млн

Президент и генеральный директор ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи не смог уладить конфликт между Кавани и Неймаром. Уругвайский нападающий отказался от щедрого предложения в размере 1 млн евро, если он откажется в дальнейшем бить пенальти в пользу своего бразильского одноклубника.

Напомним, точно такая же сумма полагается по контракту лучшему снайперу команды в чемпионате Франции.

Сообщается, Аль-Хелайфи пытался уговорить и Неймара уступить право на исполнение пенальти, но также получил отказ.