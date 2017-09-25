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Кавани отказался уступить Неймару право исполнять пенальти за €1 млн

Уругвайский форвард отклонил щедрое предложение владельца клуба

  • 25.09.2017 15:07
  • 3109 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани
© Getty Images. Неймар и Эдинсон Кавани

Президент и генеральный директор ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи не смог уладить конфликт между Кавани и Неймаром. Уругвайский нападающий отказался от щедрого предложения в размере 1 млн евро, если он откажется в дальнейшем бить пенальти в пользу своего бразильского одноклубника.

Напомним, точно такая же сумма полагается по контракту лучшему снайперу команды в чемпионате Франции.

Сообщается, Аль-Хелайфи пытался уговорить и Неймара уступить право на исполнение пенальти, но также получил отказ.

Источник — El Pais

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Комментарии
    ramos2010
      ramos2010, 25.09.2017 15:30
    +17
    я уступаю им обоим право бить пенальти, а так же штрафные и свободные удары. деньги прошу перевести на карту приватбанка
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    alegofich
    alegofich, 25.09.2017 15:31
    +4
    Клоуни)))
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    googlle
      googlle, 25.09.2017 15:36
    +2
    Какая же мразь этот бразилишка, хотя, кто бы сомневался
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    Voller91
      Voller91, 25.09.2017 15:39
    0
    Цирк
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    margarita.artyukha@mail.ru
      margarita.artyukha@mail.ru, 25.09.2017 15:39
    +1
    Я б за полляма уступила ему, нехай пинает
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 25.09.2017 15:44
    +1
    Не руководство а стадо баранов
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    acrobat2
    online
      acrobat2, 25.09.2017 15:45
    +2
    надо было просто в контракте прописать - пенальти не считается.
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    In_Sheva_we_trust
      In_Sheva_we_trust, 25.09.2017 15:53
    +3
    а по очереди нельзя бить??,,,,
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    samird
      samird, 25.09.2017 16:01
    +1
    Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами). Думаю, что у Жозе, Карло или Диего эта ситуация была бы невозможна. Хотя не уверен, что они бы согласились на покупку Неймара - там по развитию лет 14. Вечный переходный возраст.
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 25.09.2017 16:07
    -1
    а що це за право таке, звідки воно у нього взялось?
    промазав минулого разу, значить все. Тренер іншого пенальтиста призначить. Що за балаган?
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    iravvik1983
    online
      iravvik1983, 25.09.2017 16:07
    -1
    alegofich, 25.09.2017 15:31
    Клоуни)))
    клоун это неймар говно бразильское пришел в клуб и уже начинае говно со всех щелей лезть
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    SrnaDario
    SrnaDario, 25.09.2017 16:08
    0
    samird, 25.09.2017 16:01
    Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами). Думаю, что у Жозе, Карло или Диего эта ситуация была бы невозможна. Хотя не уверен, что они бы согласились на покупку Неймара - там по развитию лет 14. Вечный переходный возраст.

    А який рівень розвитку у Кавані, що він так вчепився за право бити пенальті?
    Хоча взагалі це повинен був визначати тренер, а не торгуватись президент з гравцем.
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    space1961
    space1961, 25.09.2017 16:17
    0
    samird, 25.09.2017 16:01
    Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами).-пипец железная логика)))
    то есть это ,просто так- Победитель Лиги Европы УЕФА : 2013/14, 2014/15, 2015/16
    то есть он не руководил,а покурить вышел!
    руководил не он,руководил, ну тот чел с центральной трибуны!
    тут совершено другая песня!
    тут шейхи и действуют они по принципу,как у них положено
    мой гарем -лучший
    мои верблюды лучше!
    неймар должен быть у меня,а не у иба-иб-слева!
    неймар игрушка!и очень скоро -или он улетает ,или команда начнет бунт!
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    Lawyer
    online
      Lawyer, 25.09.2017 16:22
    0
    SrnaDario, 25.09.2017 16:08
    samird, 25.09.2017 16:01
    Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способен жестко руководить игроками (а в особенности - лидерами). Думаю, что у Жозе, Карло или Диего эта ситуация была бы невозможна. Хотя не уверен, что они бы согласились на покупку Неймара - там по развитию лет 14. Вечный переходный возраст.

    А який рівень розвитку у Кавані, що він так вчепився за право бити пенальті?Хоча взагалі це повинен був визначати тренер, а не торгуватись президент з гравцем.
    Кавані поводиться +/- нормально в цій ситуації. Він в ПСЖ давно, а Неймар починає "качати права". Це все схоже на мексиканський серіал.
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    Oleh Dub
    online
      Oleh Dub, 25.09.2017 16:23
    0
    надо просто дать по ляму і тому, й іншому, а пенальті нехай пробиває вератті
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