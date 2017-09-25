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Топ-5 лучших голов 10-го тура чемпионата Украины

Смотрите видео лучших мячей, забитых в очередном туре УПЛ

  • 25.09.2017 14:52
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Метки
ФК Шахтер. «Зирка» — «Шахтер»
© ФК Шахтер. «Зирка» — «Шахтер»

Предлагаем вашему вниманию пятерку лучших голов 10-го тура чемпионата Украины сезона-2017/18:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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