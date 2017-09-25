Матч Партизан – Динамо рассудят арбитры из Норвегии

Ну, можно рассматривать этот отбор как формирование команды под Евро;)

Вот и я о том же. А с другой стороны, для игроков каково? Играть, бороться, на зубах вытащить отб...

Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Е...

А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим"...