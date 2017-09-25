Матч Партизан – Динамо рассудят арбитры из Норвегии

Комитет арбитров УЕФА назначил для работы на матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между белградским «Партизаном» и киевским «Динамо» судейскую бригаду из Норвегии.
Арбитр в поле – 38-летний Свейн Оддвар Моэн. Работает на матчах высшего дивизиона Норвегии с 2003 года, с 2005-го имеет категорию ФИФА. За это время один раз пересекался и с «бело-синими», во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2008/2009 зафиксировав выездную победу над ирландской «Дрогедой Юнайтед» (1:2).
Также неоднократно работал на матчах с участием украинских команд и сборных: «Металлист» – «Штурм» Австрия – 0:1 (раунд плей-офф Лиги Европы 2009/10), «Шахтер» – «Фулхэм» Англия – 1:1 (1/16 финала Лиги Европы 2009/10), «Арсенал» Англия – «Шахтер» – 5:1 (групповой турнир Лиги чемпионов 2010/11), Украина – Австрия – 2:1 (2011 год, товарищеский матч), «Базель» Швейцария – «Днепр» – 2:0 (1/16 финала Лиги Европы 2012/13), «Наполи» Италия – «Днепр» – 1:1 (полуфинал Лиги Европы 2014/15), Украина – Польша – 0:1 (финальный турнир Евро-2016, групповой этап).
Ассистенты арбитра – Ким Томас Хаглунд, Магнус Люндберг.
Дополнительные ассистенты арбитра – Торе Хансен, Эспен Эскас.
Четвертый арбитр – Ян Эрик Энган.
Добавим, что матч «Партизан» (Белград, Сербия) – «Динамо» (Киев, Украина) состоится в Белграде в четверг, 28 сентября, на стадионе «Партизан», начало – в 22:05.
Источник — ФК Динамо Киев
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