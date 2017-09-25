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ВИДЕО ДНЯ. Боруссия высмеяла неонацистов

Клуб из Дортмунда опубликовал смелое видео о представителях праворадикальных взглядов

  • 25.09.2017 14:15
  • 807 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Боруссия Дортмунд
© ФК Боруссия Дортмунд

Дортмундская «Боруссия» опубликовала в социальных сетях ролик, посвященной теме расизма во всех его проявлениях.

«Футбол и нацисты просто не подходят друг другу. «Боруссия» соединяет. Вместе против расизма», – сказано в конце видео.

Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Третье место в голосовании заняла правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6% голосов, которая впервые прошла в главный законодательный орган страны.

Источник — ФК Боруссия Дортмунд

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Комментарии
    olgorl
    online
      olgorl, 25.09.2017 14:43
    +4
    Це про нашу білу шизу?
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