ВИДЕО ДНЯ. Боруссия высмеяла неонацистов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала в социальных сетях ролик, посвященной теме расизма во всех его проявлениях.
«Футбол и нацисты просто не подходят друг другу. «Боруссия» соединяет. Вместе против расизма», – сказано в конце видео.
24 вересня 2017 р.
Напомним, 24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Третье место в голосовании заняла правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 12,6% голосов, которая впервые прошла в главный законодательный орган страны.
Источник — ФК Боруссия Дортмунд
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