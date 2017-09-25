Тамаш КАДАР: «Продолжаю доказывать, что соответствую уровню Динамо»

На этой неделе «Динамо» на выезде проведет матч 2-го тура Лиги Европы против сербского «Партизана».



Защитник команды Тамаш Кадар рассказал о старте команды в еврокубковом турнире и поделился впечатлениями от работы с Александром Хацкевичем и его предшественником Сергеем Ребровым:



- «Динамо» начало групповой этап победой над «Скендербеу», а чего ожидаете от других матчей? Будут ли они более тяжелыми?

- Мы начали неплохо, но было бы еще лучше, если бы мы не пропустили тот гол в первом тайме и победили 3:0. Но главное, что добились результата, ведь очень хотели хорошо начать турнир. Я думаю, «Партизан» и «Янг Бойз» будут сильнее. Швейцарцев мы уже знаем, у них дома придется соревноваться не только с соперником, но и с синтетическим полем. Сейчас мы довольны, что у нас уже есть три очка, и, надеюсь, в следующих матчах результат будет таким же.



Мне нравится играть дважды в неделю, но, конечно, сборники находятся не в равных условиях с теми, кого не вызывают в национальные команды. Мы играем дважды в неделю за клуб, и затем продолжаем такой же график в сборной. Возвращаемся в клуб - и снова без отдыха продолжаем играть дважды в неделю. А остальные игроки имеют возможность получить выходные и восстановиться. Но такова наша работа, и это лучшая работа в мире, ведь она одновременно является моим любимым занятием, хобби. Мне это действительно нравится, поэтому я не против играть даже три раза в неделю. Но чем старше становишься, отдых также становится важным, иначе получаешь травмы. Пока мы хорошо справляемся, но конечно, наступит время, когда будет ощущаться усталость. Для этого периода у нас есть другие игроки, которые ждут своей очереди, своего шанса. Команде нужны все игроки.



- Когда вы только приехали, тренером «Динамо» был Сергей Ребров. Что думаете о нем, и что вы чувствовали, когда он ушел?

- Сергей Станиславович пригласил меня сюда, у нас были хорошие отношения. В плане футбола мне было легко, ведь он говорил по-английски, и мы могли общаться лично, без переводчика. Он хороший тренер, думает широко и быстро. Когда в конце прошлого сезона я узнал, что он не останется в команде, и к нам придет новый наставник, меня это взволновало, ведь при Реброве я стабильно играл в основном составе, а от нового тренера никогда не знаешь, чего ожидать. Я переживал, что, возможно, не буду играть, ведь у него могло быть другое видение игры и другие футболисты, на которых он рассчитывает.



Когда я приехал на сборы, решил принять вызов, пытался делать все правильно, тщательно и ответственно, чтобы посмотреть, что получится. В итоге, прошел хорошую подготовку, и сейчас играю почти всегда, пропустив, кажется, только два поединка. Продолжаю доказывать себе и тренерскому штабу, что соответствую игре «Динамо».



Такова тренерская судьба: иногда у тебя есть работа, а иногда ты должен уйти. Так же и с футболистами: сегодня ты играешь, а завтра - нет. Но все мы профессионалы: каждый футболист хочет играть, а каждый тренер – наилучшим образом работать для команды.



- Какие впечатления от работы с Александром Хацкевичем? У вас хорошие отношения и взаимопонимание?

- Могу сказать, что Хацкевич добродушный человек, с легким характером, он четко, конкретно и прямо формулирует, чего хочет, как на тренировках, так и во время матча. Я никогда не видел его злости или чрезмерной эмоциональности. Если он чем-то недоволен, говорит об этом с глазу на глаз. Когда мы играли дома против «Скендербеу» в Лиге Европы, после первого тайма уступали 0:1, в перерыве Александр Николаевич кричал, но это было с положительной целью, ведь таким образом он всех подбодрил, мы завелись и через несколько минут уже вели в счете 2:1. А вот, если тренер кричит в негативном смысле, все, наоборот, только нервничают. Словом, работать с Хацкевичем мне нравится.