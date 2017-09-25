Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Егише МЕЛИКЯН: «Решение об уходе принял до матча с Олимпиком»

38-летний специалист рассказал, почему решил покинуть пост главного тренера «Стали»

  • 25.09.2017 14:03
  • 327 просмотров
  • 0 комментария
Метки
pfcstal.com. Егише Меликян
© pfcstal.com. Егише Меликян

О своей отставке Егише Меликян объявил в прямом эфире после матча с «Олимпиком», в котором его команде удалось прервать семиматчевую проигрышную серию.

«Да, я ухожу из «Стали». Я принял это решение еще до матча с «Олимпиком». Так будет правильно. Причины? Этому есть много причин. Среди них и такие, которые не комментируются. Главная — отсутствие результата. Не может быть так, что буду работать «по направлению» — обучение молодежи и тому подобное. Премьер-лига — это прежде всего результат. В ней надо выигрывать и не вылетать».

«С президентом клуба пока не общался, но мы встретимся. Думаю, что наш президент способен очень быстро найти главного тренера, это не будет проблемой. Я не подставляю свою команду своим решением».

«Что дальше? Дома я не останусь — это точно. Но хочу до зимы отдохнуть, пока не буду отвечать на приглашения. В последние месяцы была большая нервотрепка, стрессы и надо пополнить запас эмоций и сил, чтобы дальше заниматься футболом», - сказал Меликян.

Источник — Sportarena

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.