Егише МЕЛИКЯН: «Решение об уходе принял до матча с Олимпиком»

О своей отставке Егише Меликян объявил в прямом эфире после матча с «Олимпиком», в котором его команде удалось прервать семиматчевую проигрышную серию.

«Да, я ухожу из «Стали». Я принял это решение еще до матча с «Олимпиком». Так будет правильно. Причины? Этому есть много причин. Среди них и такие, которые не комментируются. Главная — отсутствие результата. Не может быть так, что буду работать «по направлению» — обучение молодежи и тому подобное. Премьер-лига — это прежде всего результат. В ней надо выигрывать и не вылетать».

«С президентом клуба пока не общался, но мы встретимся. Думаю, что наш президент способен очень быстро найти главного тренера, это не будет проблемой. Я не подставляю свою команду своим решением».

«Что дальше? Дома я не останусь — это точно. Но хочу до зимы отдохнуть, пока не буду отвечать на приглашения. В последние месяцы была большая нервотрепка, стрессы и надо пополнить запас эмоций и сил, чтобы дальше заниматься футболом», - сказал Меликян.