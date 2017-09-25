Матч Атлетик — Заря обслужит турецкая бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров, которая будет задействована на матче второго тура группового этапа Лиги Европы в котором луганская «Заря» сыграет на выезде с футбольным клубом «Атлетик» из Бильбао.
Арбитр Встречи - Озкахья Халис (Турция).
Ассистенты арбитра – Сатман Чем (Турция), Екрем Кан (Турция).
Дополнительные ассистенты арбитра – Али Палабыйык (Турция), Уруглу Яшар Кемал (Турция).
Четвёртый арбитр – Джейхун Сесигюзель (Турция).
Делегат УЕФА – Йован Шурбатович (Сербия).
Источник — ФК Заря
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