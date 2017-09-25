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Вірні збірній — о поддержке сборной Украины с Косово и Хорватией

Все, что вы хотели узнать о планах болельщиков на матчи Косово — Украина и Украина — Хорватия

  • 25.09.2017 13:23
  • 140 просмотров
  • 6 комментария
Метки
Вірні збірній — о поддержке сборной Украины с Косово и Хорватией
27 сентября на Sport.ua состоится веб-конференция «Фан-движение Вірні збірній о поддержке украинской сборной в решающих матчах отбора на чемпионат мира-2018 с Косово и Хорватией». Напомним, что игры состоятся 6 октября в Албании (Косово — Украина) и 9 октября в Киеве (Украина — Хорватия).
 
Нашим гостем станет Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команди Украини по футболу.
 
Ведущий веб-конференции — пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский.
 
Начало веб-конференции — в 11:00.
 
Задавайте свои вопросы уже сейчас!

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bob090
    online
    bob090, 25.09.2017 14:05
    +1
    Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут?
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    rem
    online
      rem, 25.09.2017 14:21
    +1
    bob090, 25.09.2017 14:05
    Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут?

    Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.
    Ссылка
    bob090
    online
    bob090, 25.09.2017 14:37
    +1
    rem, 25.09.2017 14:21
    bob090, 25.09.2017 14:05
    Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут?

    Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.
    А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно...
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 25.09.2017 14:38
    0
    bob090, 25.09.2017 14:37
    rem, 25.09.2017 14:21
    bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.

    А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно...

    Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.
    Ссылка
    bob090
    online
    bob090, 25.09.2017 14:42
    +1
    rem, 25.09.2017 14:38
    bob090, 25.09.2017 14:37
    rem, 25.09.2017 14:21 bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае. А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно...

    Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.
    Вот и я о том же. А с другой стороны, для игроков каково? Играть, бороться, на зубах вытащить отбор (предположим, что так произойдёт!), а потом чиновники в кабинетах решат за них, что никуда они не едут, а по телевизору смотрят как вместо них там те, кого они в отборе обошли, играют. СССР так на Олимпиаду-84 в США не поехали, я помню.
    Ссылка
    rem
    online
      rem, 25.09.2017 14:44
    0
    bob090, 25.09.2017 14:42
    rem, 25.09.2017 14:38
    bob090, 25.09.2017 14:37 rem, 25.09.2017 14:21 bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае. А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно... Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.

    Вот и я о том же. А с другой стороны, для игроков каково? Играть, бороться, на зубах вытащить отбор (предположим, что так произойдёт!), а потом чиновники в кабинетах решат за них, что никуда они не едут, а по телевизору смотрят как вместо них там те, кого они в отборе обошли, играют. СССР так на Олимпиаду-84 в США не поехали, я помню.

    Ну, можно рассматривать этот отбор как формирование команды под Евро;)
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