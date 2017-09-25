Вірні збірній — о поддержке сборной Украины с Косово и Хорватией

27 сентября на Sport.ua состоится веб-конференция «Фан-движение Вірні збірній о поддержке украинской сборной в решающих матчах отбора на чемпионат мира-2018 с Косово и Хорватией». Напомним, что игры состоятся 6 октября в Албании (Косово — Украина) и 9 октября в Киеве (Украина — Хорватия).
Нашим гостем станет Максим Васильев, представитель «Першої приватної броварні» — премиум-спонсора Национальной сборной команди Украини по футболу.
Ведущий веб-конференции — пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский.
Начало веб-конференции — в 11:00.
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Источник — Sport.ua
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Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.
Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут?
Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.
bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае.
А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно...
Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.
rem, 25.09.2017 14:21 bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае. А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно...
Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.
bob090, 25.09.2017 14:37 rem, 25.09.2017 14:21 bob090, 25.09.2017 14:05 Вот мне интересно: вот, к примеру, чудом каким-нибудь Украина всё-таки отберётся на ЧМ-2018. Что дальше? Неужто в Россию поедет? Или будет всецело уповать на то, что у России его (чемпионат) в последний момент-таки отберут? Думаю, что наша сборная не поедет в Россию в любом случае. А если отберутся, то как обосновывать свой неприезд будут? Если просто скажут "не хотим", - то на дисквалификацию налететь можно... Если отберемся и откажемся поехать — можно нарваться на наказание типа отстранения от отбора на Евро-2020.
Вот и я о том же. А с другой стороны, для игроков каково? Играть, бороться, на зубах вытащить отбор (предположим, что так произойдёт!), а потом чиновники в кабинетах решат за них, что никуда они не едут, а по телевизору смотрят как вместо них там те, кого они в отборе обошли, играют. СССР так на Олимпиаду-84 в США не поехали, я помню.
Ну, можно рассматривать этот отбор как формирование команды под Евро;)
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