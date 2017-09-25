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Второй тур: все что нужно знать

Кто с кем играет, главные интриги, связи между командами

  • 25.09.2017 13:14
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Метки

Матчи вторника

Группа E: «Севилья» - «Марибор», «Спартак» - «Ливерпуль»
Группа F: «Манчестер Сити» - «Шахтер», «Наполи» - «Фейеноорд»
Группа G: «Бешикташ» - «РБ Лейпциг», «Монако» - «Порту»
Группа H: «Боруссия» Дортмунд - «Реал», АПОЕЛ - «Тоттенхэм»

Матчи среды

Группа A: «Базель» - «Бенфика», ЦСКА - «Манчестер Юнайтед»
Группа B: «ПСЖ» - «Бавария», «Андерлехт» - «Селтик»
Группа C: «Карабах» - «Рома», «Атлетико» - «Челси»
Группа D: «Спортинг» - «Барселона», «Ювентус» - «Олимпиакос»

Начало всех матчей в 20:45CET за исключением «Карабах» - «Рома (18:00CET)

В центре внимания

Снова вместе

«Боруссия» и «Реал» встречаются в Лиге чемпионов в девятый раз за последние пять лет. В предыдущих восьми матчах было забито 27 голов, в том числе восемь в двух ничьих со счетом 2:2 в прошлом групповом этапе. Всего эти соперники играли 12 раз, и никто из них ни разу не победил на выезде.

Путь в финал (2019)

На прошлой неделе мадридский стадион «Метрополитано», который является новой домашней ареной «Атлетико», был назван хозяином финала Лиги чемпионов УЕФА 2019 года. А в среду он впервые примет еврокубковый матч - в гости пожалует «Челси», который, как и «Атлетико», в этом сезоне еще не проигрывал.

Новая веха Месси

После дубля в ворота «Ювентуса» в активе Лионеля Месси оказалось 99 голов в еврокубках. В прошлом сезоне Криштиану Роналду первым разменял вторую сотню, но кое в чем Месси может опередить конкурента. Если в среду аргентинец забьет свой сотый гол, то затратит на это достижение лишь 121 матч против 144 у португальца.

Исторический момент для Баку

«Карабах» стал первым азербайджанским клубом, пробившимся в групповую стадию Лиги чемпионов. В среду в Баку пройдет дебютный матч основной сетки главного еврокубка. «Карабах» примет «Рому» на Олимпийском стадионе, которому недавно доверили финал Лиги Европы 2019 года.

Матч недели?

Претендентов хватает, но после уверенных побед в первом туре особняком, пожалуй, стоит битва «ПСЖ» и «Баварии». Вряд ли многие удивятся, если, например, именно эти команды в итоге оспорят трофей в майском финале в Киеве...

Источник — УЕФА

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