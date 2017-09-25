Где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер

Донецкий «Шахтер» во вторник, 26 сентября, проведет поединок второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Соперником «горняков» будет третья команда Англии минувшего сезона и один из фаворитов турнира – «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в первом туре разгромила «Фейеноорд» и намерена продолжить победную поступь в Лиге чемпионов.

В Украине поединок «Манчестер Сити» - «Шахтер» покажет телеканал «Украина». Также трансляция будет доступна на телеканале «Футбол 1». Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.