Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер

Команде Паулу Фонсеки предстоит сыграть против главного фаворита группы

  • 25.09.2017 12:57
  • 391 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Где смотреть матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Шахтер

Донецкий «Шахтер» во вторник, 26 сентября, проведет поединок второго тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Соперником «горняков» будет третья команда Англии минувшего сезона и один из фаворитов турнира – «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы в первом туре разгромила «Фейеноорд» и намерена продолжить победную поступь в Лиге чемпионов.

В Украине поединок «Манчестер Сити» - «Шахтер» покажет телеканал «Украина». Также трансляция будет доступна на телеканале «Футбол 1». Начало поединка в 21:45 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.