Вратарь Вереса назван лучшим игроком 10-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал голкипер «Вереса» Александр Бандура, который прекрасно сыграл в матче с «Динамо». Он более чем вдвое опередил нападающего «Шахтера» Факундо Феррейру.