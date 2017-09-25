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Вратарь Вереса назван лучшим игроком 10-го тура УПЛ

Александр Бандура получил признание специалистов

  • 25.09.2017 12:43
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Метки
ФК Верес
© ФК Верес

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 10 тура Чемпионата УПЛ.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Александр Сопко, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Дмитрий Поворознюк, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал голкипер «Вереса» Александр Бандура, который прекрасно сыграл в матче с «Динамо». Он более чем вдвое опередил нападающего «Шахтера» Факундо Феррейру.

Источник — Sport.ua

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