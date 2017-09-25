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Наполи потерял Милика на полгода

Нападающий получил разрыв крестообразных связок

  • 25.09.2017 12:33
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Getty Images
© Getty Images

Соперник донецкого «Шахтера» по Лиге чемпионов «Наполи» на длительный срок лишился своего нападающего Аркадиуша Милика.

23-летний поляк получил разрыв крестообразных связок и пропустит не меньше четырех месяцев.

Таким образом, Милик в этом году на поле уже не выйдет и, соответственно, пропустит ответную игру с «горняками», которая состоится в конце ноября.

Источник — Sport.ua

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