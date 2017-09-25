Наполи потерял Милика на полгода

Соперник донецкого «Шахтера» по Лиге чемпионов «Наполи» на длительный срок лишился своего нападающего Аркадиуша Милика.
23-летний поляк получил разрыв крестообразных связок и пропустит не меньше четырех месяцев.
Таким образом, Милик в этом году на поле уже не выйдет и, соответственно, пропустит ответную игру с «горняками», которая состоится в конце ноября.
Источник — Sport.ua
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