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Конкурс: Выиграй билеты на Украина — Хорватия!

Матч сборных Украины и Хорватии состоится 9 октября в Киеве на НСК «Олимпийский»

  • 25.09.2017 12:05
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Конкурс: Выиграй билеты на Украина — Хорватия!
Выиграй два билета на матч Украина — Хорватия!
 
Для участия в розыгрыше необходимо выполнить три условия: 
1. Поставить лайк публикации.
2. Сделать репост публикации.
3. Подписаться на страницу Sport.ua
 
Среди тех, кто выполнит все условия, 26 сентября, мы выберем двух победителей, которые получат по два билета. Матч национальной сборной Украины состоится 9 октября в Киеве.

Желаем удачи!

Источник — Sport.ua

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