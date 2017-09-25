Конкурс: Выиграй билеты на Украина — Хорватия!

Выиграй два билета на матч Украина — Хорватия!
Для участия в розыгрыше необходимо выполнить три условия:
1. Поставить лайк публикации.
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Среди тех, кто выполнит все условия, 26 сентября, мы выберем двух победителей, которые получат по два билета. Матч национальной сборной Украины состоится 9 октября в Киеве.
Желаем удачи!
Желаем удачи!
Источник — Sport.ua
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