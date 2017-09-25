Торжество интриги, или Те же там же и Шахтер

Заголовок дает блестящий повод уличить автора в неизбывной симпатии к донецкому клубу. На самом деле, все примитивнее: остальные пары в туре сыграли вничью и остались там же – при своих интересах. И только в Кропивницком победили гости, что позволило им прибавить два балла в зачет чемпионской гонки с «Динамо». Как говорится, из песни слов не выкинешь.
В целом же тур заслуживает аплодисментов. Только чемпион сумел фактически решить свои вопросы еще до перерыва, когда Феррейра сделал счет 1:3. «Звезда» (которая «Зирка») потом забьет еще один гол, но это станет ее единственным шансом во втором тайме. В принципе, результат получился по игре. Зато в остальных матчах безраздельно господствовала интрига.
«Боевые действия» раньше всего завершились во Львове: в последний раз выйти вперед здесь мог «Черноморец» в середине второго тайма, когда удар Хобленко со штрафного отразил Мысак. Кстати, помимо гола, все остальные возможности забить одесситы имели исключительно благодаря штрафным ударам. И тут команды добросовестно «наиграли» на свои 1:1.
Дальше – интереснее. Мбокани мог принести победу «Динамо» над «Вересом» еще на 80-й минуте. И она была бы более чем закономерной: по соотношению голевых моментов логичным смотрелся счет 3:1 в пользу хозяев поля. Они создали с добрый десяток реальных угроз воротам Бандуры. Поэтому, уж если за что и корить киевлян, то только за плохую реализацию.
Отдельно поговорим о судействе. Отчего ж не поговорить, когда есть конкретный повод, и это решение повлияло на результат? Что отразилось на турнирном положении команды.
55-я минута, мяч попадает в руку защитнику «Вереса». Слушаем моего консультанта. «В кои веки согласен с … комментаторами: мяч летел долго и открыто, возможность убрать руку была. На мой взгляд, пенальти. Но я думаю, что здесь больше вина ассистента, главный мог и не увидеть».
Идем дальше. Яворский спас «Мариуполь» от поражения на 86-й минуте. А вот здесь итог игры нелогичен: хозяева очевидно «наиграли» на победу в один мяч. Переходя на личности, здесь их запомнилось более всего: и оба вратаря, и Болбат, и Мишнев…
Народ восхищается зрелищностью этого матча, а я добавлю: таких у нас было аж половина тура. Ну, с Кропивницким все скажет счет на табло; но хочу заметить: «Динамо» с «Вересом» нам тоже скучать не давали, и эти нули были отнюдь не унылыми.
Хомутов мог вывести вперед «Олимпик» со «Сталью» на 87-й минуте, но пробил во вратаря.
И, наконец, в Полтаве «Ворскла» избежала поражения уже на 90-й минуте. Тут похозяйничала Госпожа Удача. Под занавес первого тайма она подсобила «Заре»: гол Опанасенко не состоялся бы без рикошета от Матвиенко. А в эндшпиле мяч к сравнявшему счет Коломойцу счастливо отскочил от соперника – Сватка. Вот так вот, на поле рубили лес, а в ворота прилетели щепки.
Абсолютным героем тура стал Феррейра, сделавший дубль и имевший возможность забить втрое больше. Впрочем, напомню, это и есть условная норма в футболе: использовать один шанс из трех. Многократно проверено практикой.
Переходя ко вратарям, разделил бы пальму первенства между Бандурой из Ровно и Леванидовым из Александрии, сделавшим по четыре приличных сэйва.
В заключение не могу не прокомментировать смену тренера в «Мариуполе», ибо сие выглядит нонсенсом. Убрать коуча, выведшего команду из первой лиги в первую тройку УПЛ, заменив его на того, кто вынужден был уйти из команды-аутсайдера по причине отсутствия результата. Это от души.
Правда, в короткой паузе последний успел экстерном пройти «курс молодого бойца» у Фонсеки. И злые языки утверждают, что собака порылась именно тут.
Скажу так, давайте повременим и поглядим, на каком месте финиширует «Мариуполь» в чемпионате. Может быть, тогда приоткроется завеса над стратегией развития клуба, во взглядах на которую его руководство разошлось с Севидовым?
А Александра Бабича я, как одессит, могу только поблагодарить. За то, что он сумел сделать в первые годы своей тренерской карьеры, будучи вынужденным работать по принципу Филеаса Фогга: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое».
Автор — Игорь Юрич, Sport.ua
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"Матч Зiрка - Шахтёр в середине второго тайма был остановлен по причине поведения болельщиков "Шахтера", которые поджигали файеры и бросали петарды. Отдельно рекомендую обратить внимание на флаг возле нашего национального, жовто-блакитного.
Общеизвестно, что после поражения фашизма во Второй мировой войне кельтский крест стал символом неофашистского движения в Европе. В УЕФА строго следят, чтобы никакой неофашистской символики на стадионах не было, у нас в стране, вроде как, тоже. "Динамо" уже не раз наказывалось за подобные болельщицкие беспорядки в том числе за неонацистскую символику (закрытые трибуны после матча за Суперкубок Украины тому пример). Интересно, будет ли наказан за это "Шахтёр"? Или кельтский крест в оранжево-черном обрамлении ФФУ разрешает?".
Заместитель главреда журнала "Футбол" Андрей Шахов в своем Facebook об инциденте во время матча "Шахтера" и "Зирки"."Матч Зiрка - Шахтёр в середине второго тайма был остановлен по причине поведения болельщиков "Шахтера", которые поджигали файеры и бросали петарды. Отдельно рекомендую обратить внимание на флаг возле нашего национального, жовто-блакитного. Общеизвестно, что после поражения фашизма во Второй мировой войне кельтский крест стал символом неофашистского движения в Европе. В УЕФА строго следят, чтобы никакой неофашистской символики на стадионах не было, у нас в стране, вроде как, тоже. "Динамо" уже не раз наказывалось за подобные болельщицкие беспорядки в том числе за неонацистскую символику (закрытые трибуны после матча за Суперкубок Украины тому пример). Интересно, будет ли наказан за это "Шахтёр"? Или кельтский крест в оранжево-черном обрамлении ФФУ разрешает?".
Как вы Шахтёрофобы задрали,таких психов только по искать,не за свою команду думают,а о чужой,следят днём и ночью что там у них,киевское Динамо начали наказывать спустя матчей 50,сколько раз они устраивали драки,ещё давным давно после мггры в Ахтырке их должны были по полной наказать,а вспомнить весь сектор 100% белые,там все поголовно нацики,так что ультрасам ШД ещё долго долго нужно нарушать правила,чтобы их начали наказывать дисквалификацией их болельщиков,для начала наказывать фанов,матч без фан сектора,с предупреждением что наказание будет увеличиваться если повторится,но только такие как ты,забыли,Шахтёр не играет дома,они проводят матчи на нейтральном поле,им пох со зрителями или без играть,их зрители находятся в Донецке,а харьковчанам спасибо за посещение матчей,но все понимают,что в их душе,только один клуб,это Металлист.
Заместитель главреда журнала "Футбол" Андрей Шахов в своем Facebook об инциденте во время матча "Шахтера" и "Зирки"."Матч Зiрка - Шахтёр в середине второго тайма был остановлен по причине поведения болельщиков "Шахтера", которые поджигали файеры и бросали петарды. Отдельно рекомендую обратить внимание на флаг возле нашего национального, жовто-блакитного. Общеизвестно, что после поражения фашизма во Второй мировой войне кельтский крест стал символом неофашистского движения в Европе. В УЕФА строго следят, чтобы никакой неофашистской символики на стадионах не было, у нас в стране, вроде как, тоже. "Динамо" уже не раз наказывалось за подобные болельщицкие беспорядки в том числе за неонацистскую символику (закрытые трибуны после матча за Суперкубок Украины тому пример). Интересно, будет ли наказан за это "Шахтёр"? Или кельтский крест в оранжево-черном обрамлении ФФУ разрешает?".
Как вы Шахтёрофобы задрали,таких психов только по искать,не за свою команду думают,а о чужой,следят днём и ночью что там у них,киевское Динамо начали наказывать спустя матчей 50,сколько раз они устраивали драки,ещё давным давно после мггры в Ахтырке их должны были по полной наказать,а вспомнить весь сектор 100% белые,там все поголовно нацики,так что ультрасам ШД ещё долго долго нужно нарушать правила,чтобы их начали наказывать дисквалификацией их болельщиков,для начала наказывать фанов,матч без фан сектора,с предупреждением что наказание будет увеличиваться если повторится,но только такие как ты,забыли,Шахтёр не играет дома,они проводят матчи на нейтральном поле,им пох со зрителями или без играть,их зрители находятся в Донецке,а харьковчанам спасибо за посещение матчей,но все понимают,что в их душе,только один клуб,это Металлист.
Что ты здесь за бред несёшь, болван донецкий! ЗАКОН - один для всех! Наказали Динамо, а чем лучше Шахтёр? Или у Павелко и его продонецкой компании двойные стандарты?
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