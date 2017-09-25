Торжество интриги, или Те же там же и Шахтер

Заголовок дает блестящий повод уличить автора в неизбывной симпатии к донецкому клубу. На самом деле, все примитивнее: остальные пары в туре сыграли вничью и остались там же – при своих интересах. И только в Кропивницком победили гости, что позволило им прибавить два балла в зачет чемпионской гонки с «Динамо». Как говорится, из песни слов не выкинешь.

В целом же тур заслуживает аплодисментов. Только чемпион сумел фактически решить свои вопросы еще до перерыва, когда Феррейра сделал счет 1:3. «Звезда» (которая «Зирка») потом забьет еще один гол, но это станет ее единственным шансом во втором тайме. В принципе, результат получился по игре. Зато в остальных матчах безраздельно господствовала интрига.

«Боевые действия» раньше всего завершились во Львове: в последний раз выйти вперед здесь мог «Черноморец» в середине второго тайма, когда удар Хобленко со штрафного отразил Мысак. Кстати, помимо гола, все остальные возможности забить одесситы имели исключительно благодаря штрафным ударам. И тут команды добросовестно «наиграли» на свои 1:1.

Дальше – интереснее. Мбокани мог принести победу «Динамо» над «Вересом» еще на 80-й минуте. И она была бы более чем закономерной: по соотношению голевых моментов логичным смотрелся счет 3:1 в пользу хозяев поля. Они создали с добрый десяток реальных угроз воротам Бандуры. Поэтому, уж если за что и корить киевлян, то только за плохую реализацию.

Отдельно поговорим о судействе. Отчего ж не поговорить, когда есть конкретный повод, и это решение повлияло на результат? Что отразилось на турнирном положении команды.

55-я минута, мяч попадает в руку защитнику «Вереса». Слушаем моего консультанта. «В кои веки согласен с … комментаторами: мяч летел долго и открыто, возможность убрать руку была. На мой взгляд, пенальти. Но я думаю, что здесь больше вина ассистента, главный мог и не увидеть».

Идем дальше. Яворский спас «Мариуполь» от поражения на 86-й минуте. А вот здесь итог игры нелогичен: хозяева очевидно «наиграли» на победу в один мяч. Переходя на личности, здесь их запомнилось более всего: и оба вратаря, и Болбат, и Мишнев…

Народ восхищается зрелищностью этого матча, а я добавлю: таких у нас было аж половина тура. Ну, с Кропивницким все скажет счет на табло; но хочу заметить: «Динамо» с «Вересом» нам тоже скучать не давали, и эти нули были отнюдь не унылыми.

Хомутов мог вывести вперед «Олимпик» со «Сталью» на 87-й минуте, но пробил во вратаря.

И, наконец, в Полтаве «Ворскла» избежала поражения уже на 90-й минуте. Тут похозяйничала Госпожа Удача. Под занавес первого тайма она подсобила «Заре»: гол Опанасенко не состоялся бы без рикошета от Матвиенко. А в эндшпиле мяч к сравнявшему счет Коломойцу счастливо отскочил от соперника – Сватка. Вот так вот, на поле рубили лес, а в ворота прилетели щепки.

Абсолютным героем тура стал Феррейра, сделавший дубль и имевший возможность забить втрое больше. Впрочем, напомню, это и есть условная норма в футболе: использовать один шанс из трех. Многократно проверено практикой.

Переходя ко вратарям, разделил бы пальму первенства между Бандурой из Ровно и Леванидовым из Александрии, сделавшим по четыре приличных сэйва.

В заключение не могу не прокомментировать смену тренера в «Мариуполе», ибо сие выглядит нонсенсом. Убрать коуча, выведшего команду из первой лиги в первую тройку УПЛ, заменив его на того, кто вынужден был уйти из команды-аутсайдера по причине отсутствия результата. Это от души.

Правда, в короткой паузе последний успел экстерном пройти «курс молодого бойца» у Фонсеки. И злые языки утверждают, что собака порылась именно тут.

Скажу так, давайте повременим и поглядим, на каком месте финиширует «Мариуполь» в чемпионате. Может быть, тогда приоткроется завеса над стратегией развития клуба, во взглядах на которую его руководство разошлось с Севидовым?

А Александра Бабича я, как одессит, могу только поблагодарить. За то, что он сумел сделать в первые годы своей тренерской карьеры, будучи вынужденным работать по принципу Филеаса Фогга: «Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое».