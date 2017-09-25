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Сергей МАКАРОВ: «Полицейскому раскроили череп»

Глава ПФЛ – о поведении ультрас «Карпат»

  • 25.09.2017 11:59
  • 1113 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал действия ультрас «Карпат» после матча на Кубок Украины с «Прикарпатьем».

«Летели камни, это даже не файеры. Фанаты «Карпат» пользовались тем, что стадион находится в ветхом состоянии. Они просто откалывали куски облицовки, бросая их в полицию и стюардов. Это уже угроза жизни, это не шутки. Да, ваша команда проиграла, ну и что? Это даёт право калечить людей? Ведь получил травму полицейский, которому раскроили череп. Это абсолютно неправильно.

С одной стороны, «Прикарпатье» допустило появление пиротехники. Но не зря хозяева готовились к этому матчу чуть ли не месяц: было около семи совещаний, и в результате всё-таки смогли предотвратить худшее. Считаю, что в чашу стадиона вовремя была введена полиция, хорошо сработали сотрудники МЧС. Удалось не допустить массового выбегания болельщиков в игровую зону», - заявил функционер в интервью «Великому футболу».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    icebeer
      icebeer, 25.09.2017 12:05
    -2
    Бараны
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    zhevaua
      zhevaua, 25.09.2017 12:21
    0
    А еще месяц назад писали, что фаерами одними не закончится. Скоро пустые трибуны будут без всяких наказаний.
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    alegofich
    alegofich, 25.09.2017 12:30
    +1
    Так хуле проводить матчи где стадион в Аварийном состоянии???
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    icebeer
      icebeer, 25.09.2017 12:49
    -3
    alegofich, 25.09.2017 12:30
    Так хуле проводить матчи где стадион в Аварийном состоянии???
    Какая-то логика у тебя извращённая,динамовец наверное?
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    Олег Ткаченко
      Олег Ткаченко, 25.09.2017 13:08
    0
    Це ще пощастило що фанатів приїхало не багато. А НА рахунок бійні то вона була не тільки з боку фанатів. Там десь була така новина що нібито постраждав простий вболівальник Прикарпаття і тут зразу питання що робив простий вболівальник Прикарпаття на футбольному полі? Йшла сутичка між фанатами і поліцією і ніхто не кидав\бив простих вболівальників. Також стоїть питання як аварійний стадіон приймає професійні змагання? І на останок зараз тут зберуться всякі неадеквати і будуть щось писати що у всьому винні фанати і в Європі такого нема то краще забудьте про футбол і гуляйте лісом.
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