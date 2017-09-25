Сергей МАКАРОВ: «Полицейскому раскроили череп»

Президент ПФЛ Сергей Макаров прокомментировал действия ультрас «Карпат» после матча на Кубок Украины с «Прикарпатьем».

«Летели камни, это даже не файеры. Фанаты «Карпат» пользовались тем, что стадион находится в ветхом состоянии. Они просто откалывали куски облицовки, бросая их в полицию и стюардов. Это уже угроза жизни, это не шутки. Да, ваша команда проиграла, ну и что? Это даёт право калечить людей? Ведь получил травму полицейский, которому раскроили череп. Это абсолютно неправильно.

С одной стороны, «Прикарпатье» допустило появление пиротехники. Но не зря хозяева готовились к этому матчу чуть ли не месяц: было около семи совещаний, и в результате всё-таки смогли предотвратить худшее. Считаю, что в чашу стадиона вовремя была введена полиция, хорошо сработали сотрудники МЧС. Удалось не допустить массового выбегания болельщиков в игровую зону», - заявил функционер в интервью «Великому футболу».