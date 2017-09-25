Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамовским болельщикам нужно умерить свой пыл»

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич подвел итоги матча «Динамо» против «Вереса» (0:0) и поделился ожиданиями от поединка киевлян в Лиге Европы против «Партизана».

— Что скажете об осечке Динамо в поединке с Вересом?

— То, что динамовским болельщикам нужно умерить свой пыл. Да, бело-синие по классу превосходили своего соперника и, тем более, выступали на своем поле, они должны были обыгрывать ровенчан (хотя стоит, конечно, отдать должное и команде Юрия Вирта, которая действовала слаженно и дисциплинированно). Однако хозяева лишились поддержки своих фанов, а при пустых трибунах сложно максимально настроиться на игру. Это я знаю по своему опыту, когда возглавлял Днепр. Возможно, динамовцы берегли силы перед выездным матчем Лиги Европы против Партизана, но лидерство в чемпионате они потеряли…

— В своей группе ЛЕ Динамо — фаворит?

— Безусловно. Считаю, для команды Александра Хацкевича выход в плей-офф турнира не должен стать проблемой.

Сергей ДЕМЬЯНЧУК