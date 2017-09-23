Бернли - Хаддерсфилд Таун - 0:0. Видеообзор матча

надо просто дать по ляму і тому, й іншому, а пенальті нехай пробиває вератті

Кавані поводиться +/- нормально в цій ситуації. Він в ПСЖ давно, а Неймар починає "качати пр...

samird, 25.09.2017 16:01 Еще по Севилье было понятно, что Эмери это не тот тренер, который способ...

А який рівень розвитку у Кавані, що він так вчепився за право бити пенальті?Хоча взагалі це повин...

клоун это неймар говно бразильское пришел в клуб и уже начинае говно со всех щелей лезть

а що це за право таке, звідки воно у нього взялось?промазав минулого разу, значить все. Тренер ін...