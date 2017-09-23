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6-й тур
Бёрнли
0:0
Хаддерсфилд Таун
23.09.2017, FT

Бернли - Хаддерсфилд Таун - 0:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Премьер-лиги «Бернли» — «Хаддерсфилд Таун»

  • 25.09.2017 14:50
  • 53 просмотров
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В поединке Премьер-лиги «Бернли» — «Хаддерсфилд Таун» команды мячей не забили:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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