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Скала підписала легіонера з Ірану

Сіаваш Хагназарі став першим іранцем в Другій лізі чемпіонату України

  • 25.09.2017 11:38
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ФК Скала
© ФК Скала

Уже після завершення трансферного вікна в якості вільного агента, керівництво ФК «Скала» підписало контракт з черговим новачком друголігової команди.

Ним став гравець з Ірану Сіаваш Хагназарі (Siavash Haghnazari), який виступатиме під №8. Отож, він став двадцять другим гравцем «Скали», заявленим для участі у цьогорічній першості України серед команд Другої ліги і другим легіонером «малиново-зеленої» команди в історії клубу. Торік першим іноземцем, який підписав контракт з ФК «Скала» став ганієць Барнор Брайт Erip, котрий встиг провести за стрийську команду 6 поєдинків.

Довідка. Сіаваш Хагназарі – атакувальний півзахисник. Громадянство – Іран. Народився 3 серпня 1995 року в Тегерані. Зріст – 180 см. Виступав за FC «Peykan» (Іран) за команди U-10 до U-16. В 2011-12 роках захищав кольори FC «Persepolis» (Іран). Протягом 2013-2014 років грав за ФК «Лос Анджелес Блуз» (США), після чого повернувся до Ірану, де протягом 2015-2017 років виступав у ФК «Малаван». Залучався до юнацьких та молодіжної збірної Ірану з U-13 до U-23. Чотири рази у складі своєї національної збірної брав участь у чемпіонатах Азії, де зіграв у 22 країнах.

З 12 вересня 2017 року – гравець стрийської «Скали».

Новобранець «Скали» має змогу дебютувати в чемпіонаті України вже у понеділок.

Источник — ФК Скала Стрый

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