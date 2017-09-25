Перед встречей с Динамо Партизан обыграл Рад

Соперник «Динамо» по Лиге Европы белградский «Партизан» одержал победу в 11-м туре чемпионата Сербии по футболу над клубом «Рад».
Белградцы повели 2:0 в середине первого тайма, но позволили сопернику равнять счет. В конце поединка гранд все же добился своего и вырвал победу.
Чемпионат Сербии. 11 тур
«Рад» — «Партизан» — 2:4
Голы: Ожегович, 15 (0:1). Митрович, 28 (0:2). Зоньик, 48 (1:2). Вужанич, 54 (2:2). Йованович, 79 (2:3). Тавамба, 88 (2:4).
Источник — Sport.ua
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