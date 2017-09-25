Редван МЕМЕШЕВ: «Думаю, конфликт скоро исчерпается»

Полузащитник «Карпат» Редван Мемешев рассказал о конфликте ультрас львовского клуба с командой.

«Без понятия, как можно стабилизировать наши отношения с болельщиками. Хочется все наладить, но это дело времени. Думаю, поправим, и все будет хорошо. Готовы встречаться с ними и говорить. Живем в одном городе, играем за этот клуб, а они болеют, поэтому я думаю, что этот конфликт скоро исчерпается», – сказал Мемешев в эфире «Про футбола».

Напомним, после вылета «Карпат» из Кубка Украины ультрас устроили погром в Ивано-Франковске, дав даже по лицу Федецкому. А в игре против «Черноморца» отказались от поддержки команды.