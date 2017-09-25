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Мирон МАРКЕВИЧ: «Шахтеру тяжело тягаться с МанСити в открытый футбол»

Главным союзником «горняков» в предстоящем поединке должна стать скорость, считает специалист

  • 25.09.2017 10:56
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Sport.ua. Мирон Маркевич
© Sport.ua. Мирон Маркевич

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич рассказал о готовности «Шахтера» к еврокубковым баталиям. «Горнякам» предстоит матч с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

— Мирон Богданович, в качестве тренера вы не раз встречались с английскими коллективами. Что можете посоветовать Шахтеру в преддверии встречи с Манчестер Сити во втором туре группового раунда Лиги чемпионов?
— Прежде всего я бы пожелал украинской команде удачи. А вообще главным союзником горняков должна стать скорость. В открытый футбол оранжево-черным тягаться с подопечными Пепа Гвардиолы будет сложно, а вот качественно сыграть на контратаках, думаю, Шахтеру вполне по силам. Скоростные и, главное, техничные исполнители у него есть.

— Как, кстати, выглядели в поединке против Зирки донецкие сборники?
— Донетчане не очень уверенно сыграли в обороне, пропустив два мяча. Уверен, что в Лиге чемпионов, а потом и в национальной команде у ребят будет совсем другой психологический настрой.

— Второй матч кряду в основном составе горняков выходит и, судя по всему, неплохо выглядит Богдан Бутко…
— Нужно ведь смотреть на ранг противника. Если Бутко выйдет на поле в Манчестере или в игре с Хорватией, то это будет совсем другая история. Хотя его активность похвальна, главное, чтобы защитник не снижал к себе требований. Мне кажется, что в сборной Богдан немного закрепощен.

Источник — zbirna.com

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