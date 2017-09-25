Василий САЧКО: «Понимаем, что Заря способна на многое»

Тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко в эфире программы «Великий футбол» прокомментировал игру своей команды в матче против луганской «Зари» (1:1).

- Василий Викторович, Ваши ребята проявили характер в поединке. Насколько Вы довольны футболом, который они показали, с учетом того, что команды сыграли вничью?

- Мы ожидали сегодня тяжелую игру — она таковой и была. Вы видели сами происходящее на поле, мы пропустили в раздевалку мяч, забили в раздевалку тоже. Игра получилась боевой¸ было много борьбы. Мы играли с командой, которая участвует в групповом этапе Лиги Европы. «Заря» сейчас набирает ход, что-то не ладится у них в чемпионате, но мы понимаем прекрасно, что они способны на многое. Много было борьбы на каждом участке поля, мы просили ребят не уступать в борьбе. И если у кого-то не хватает мастерства, то они должны компенсировать это своей самоотдачей, желанием. Я рад, что мы продавили соперника, использовали свои голевые моменты, которых было немного. Хотелось бы отметить и команду «Заря», безусловно, это компактная команда с быстрыми и техничными футболистами, которые нагло лезут в борьбу, выигрывают один-в-один. Но я хочу отметить и наши командные действия. Финальный счет, я думаю, по игре.

- Ваши футболисты не были уставшими, учитывая то, что в среду они провели кубковую встречу?

- Знаете, это все глупости. Да, какой осадок остался, ведь все эти переезды и прочее оставляют свой след. Но я бы не акцентировал на этом внимание. Мы подготовились к «Заре», ребятам дали отдохнуть. Хотелось больше свежести, больше игроков, которые бы усиливали игру. Но на сегодняшний день мы полагаемся на действующий состав клуба. А мы рассчитываем на всех наших ребят, идем своим путем, нравится ли это кому-то или нет. Что-то у нас выходит, что-то получается хуже, но я на этот момент скорее доволен, чем разочарован.

- Что Вы говорили своим футболистам, они исполнили все тренерские установки?

- Выполнили не все, потому что мы проигрывали 1:0. Безусловно, нам хотелось больше создавать, работать на атаку, больше агрессии и остроты. Не все у нас получалось, мы попросили игроков добавить во втором тайме, потому что, если не будет моментов — не будет и забитых мячей. Футболисты услышали нас, инициатива во втором тайме переходила от одной команды к другой. Я рад, что мы забили и не проиграли, хотя нам сегодня хотелось победить. Хоть мы и не смогли выиграть, но хотя бы ничьей порадовали болельщиков и поздравили их с Днем города.