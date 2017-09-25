ФОТО ДНЯ: Бойкот ультрас Карпат в матче против Черноморца

Конфликт ультрас «Карпат» с игроками клуба продолжается. Матч львовян против «Черноморца» фан-сектор «Карпат» просто бойкотировал, отказавшись от поддержки команды.
Также по ходу матча ультрас вывесили несколько баннеров, адресованных игрокам и руководству клуба.
На одном из плакатов есть надпись «Риба гниє з голови, а «Карпати» з носа». Прозвищем «нос» во Львове называют спортивного директора клуба Юрия Дячука-Ставицкого.
Источник — Sport.ua
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