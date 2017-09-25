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ФОТО ДНЯ: Бойкот ультрас Карпат в матче против Черноморца

Львовские фанаты адресовали несколько баннеров игрокам и руководству клуба

  • 25.09.2017 10:45
  • 2081 просмотров
  • 4 комментария
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Конфликт ультрас «Карпат» с игроками клуба продолжается. Матч львовян против «Черноморца» фан-сектор «Карпат» просто бойкотировал, отказавшись от поддержки команды.

Также по ходу матча ультрас вывесили несколько баннеров, адресованных игрокам и руководству клуба.

На одном из плакатов есть надпись «Риба гниє з голови, а «Карпати» з носа». Прозвищем «нос» во Львове называют спортивного директора клуба Юрия Дячука-Ставицкого.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    bartezinho
      bartezinho, 25.09.2017 11:29
    0
    ох и клоуны... может выбрать среди них инициативную группу и дать один матч сыграть...
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    Valerka Krupitskiy
    online
      Valerka Krupitskiy, 25.09.2017 11:37
    +2
    bartezinho, 25.09.2017 11:29
    ох и клоуны... может выбрать среди них инициативную группу и дать один матч сыграть...
    Та не, они такие борзые только на трибунах, на поле здохнут через 15 минут и всё
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    Олег Гусев
    online
      Олег Гусев, 25.09.2017 11:41
    -3
    Федецкий получил по рылу . Это очень хорошо. Эго хлебало давно кулака просило
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    acrobat2
    online
      acrobat2, 25.09.2017 11:44
    0
    bartezinho, 25.09.2017 11:29
    ох и клоуны... может выбрать среди них инициативную группу и дать один матч сыграть...
    а прикиньте выиграют? что тогда делать ФК карпаты?
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