ГРИЩЕНКО: «Против фанатов Карпат открыто несколько уголовных дел»

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказало возможных о возможных вариантах наказания для «Карпат» за недопустимое поведение их болельщиков в кубковом матче против «Прикарпатья» (1:2).

«Открыто несколько уголовных дел относительно поведения фанатов футбольного клуба «Карпаты». В частности, это касается нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов. Я думаю, что здесь можно говорить о санкциях от финансового штрафа до запрета выезда болельщиков на следующие матчи или даже проведения домашнего матча без зрителей», —сказал Грищенко в интервью программе «Великий Футбол».