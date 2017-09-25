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ГРИЩЕНКО: «Против фанатов Карпат открыто несколько уголовных дел»

Львовский клуб ждет наказание за поведение болельщиков на матче с «Прикарпатьем»

  • 25.09.2017 10:40
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ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко рассказало возможных о возможных вариантах наказания для «Карпат» за недопустимое поведение их болельщиков в кубковом матче против «Прикарпатья» (1:2).

«Открыто несколько уголовных дел относительно поведения фанатов футбольного клуба «Карпаты». В частности, это касается нанесения телесных повреждений работникам правоохранительных органов. Я думаю, что здесь можно говорить о санкциях от финансового штрафа до запрета выезда болельщиков на следующие матчи или даже проведения домашнего матча без зрителей», —сказал Грищенко в интервью программе «Великий Футбол».

Источник — ТК Футбол

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