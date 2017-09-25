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Александр БАБИЧ: «В игре было несколько серьезных ошибок арбитра»

Наставник «Мариуполя» поделился впечатлениями о поединке с «Александрией» (1:1)

  • 25.09.2017 10:22
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  • 1 комментария
Метки
ФК Мариуполь. Александр Бабич
© ФК Мариуполь. Александр Бабич

Главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал результат матча против «Александрии» (1:1).

- Думаю, наша игра заслуживала победы. Ребята отработали очень достойно, хотя мы играли против достойной команды, которая организованно играет от обороны. Создать столько моментов возле ворот соперника – это тоже заслуживает уважения. Я не сомневался, что мы забьем, и если бы мы забили чуть раньше, то дожали бы соперника. Тем не менее, на поле я видел команду, а безразличных не видел, все горели желанием. Радует, что ребята слышат меня и положили мяч вниз, поэтому у нас появилась вариативность в атаке, мы начали играть не только через фланги.

Конечно, были спорные моменты, но их нужно разбирать. Судьи должны четко понимать, что если игрок находится на линии, то нужно смотреть, от кого идет передача. Было пару моментов, когда были достаточно серьезные ошибки арбитра. В частности, это эпизод при счете 0:0, когда Кожанов выходил на ворота соперника, а мяч к нему попал от игрока Александрии. Не хочется сильно обращать внимание на судейские ошибки, а хочется больше говорить о своей команде. Радует то, что даже за такой короткий срок ребята слышат меня.

Я хочу видеть команду, которая умеет владеть мячом, и понимает, для чего она владеет мячом. Контроль ради контроля мне не сильно нравится, ведь в команде есть сильные игроки хорошего уровня, которые могут отрезать четыре-пять игроков соперника. Есть над чем работать.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 25.09.2017 11:18
    +2
    Футбольная Украина потеряла отличного арбитра в лице наставника Мариуполя. Так тонко разбираться в футбольных момента, иметь такое соколиное зрение (тут телекамеры в створе стоят и то сотня мнений по данному эпизоду!) и прозябать на такой опасной должности как тренер команды... Может не поздно пополнить ряды судейского корпуса,а?
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