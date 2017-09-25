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С Косовом и Хорватией украинцы сыграют в желтом

Сборная Украины определилась с комплектами игровой формы на ближайшие матчи

  • 25.09.2017 09:57
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Метки
ФФУ
© ФФУ

Утверждены комплекты игровой формы украинской национальной команды на заключительные поединки квалификации ЧМ-2018.

Два ближайших матча отборочного турнира чемпионата мира, с командами Косова (6 октября, Шкодер) и Хорватии (9 октября, Киев), сборная Украины проведет в одинаковых комплектах игровой формы. У полевых игроков она будет желтой, а вратарь облачится в зеленый свитер.

В текущей квалификации украинцы в желтой форме провели пять матчей: по два поединка с Исландией (1:1 и 0:2) и Турцией (2:2 и 2:0), а также выездную игру с Финляндией (2:1). В синем комплекте игровой амуниции команда Шевченко предстала три раза: против Косова (3:0), Финляндии (1:0) и Хорватии (0:1). Также в синих футболках украинцы провели последние товарищеские поединки, с Сербией (2:0) и Мальтой (0:1). Так что особой закономерности в результатах в зависимости от цвета формы не прослеживается.

Источник — zbirna.com

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