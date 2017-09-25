Александр ПРИЗЕТКО: «Не смогли нанести решающий удар»

Комментарий главного тренера ФК «Металлист 1925» Александра Призетко после матча с «Миром» (0:0).

- По игре: конечно, не все у нас получалось. Говорили ребятам, что те моменты, которые у нас будут, нужно постараться использовать. Против команды, которая играет от обороны и пропустила всего шесть мячей, каждым моментом нужно дорожить. Во втором тайме у нас было полное превосходство, однако нанести решающий удар ребята так и не смогли. По самоотдаче у меня ни к кому претензий нет, нужно работать дальше.

- Со стороны показалось, что команде не хватало спортивной злости. Так ли это, как вы считаете?

- Мне так не показалось. Я ребят вижу каждый день и могу с уверенностью сказать, что психологический настрой у них был на уровне. В них я был уверен и по настрою на игру они меня не подвели.

- Почему вратарь вводил мяч в игру через ближнего партнера, а не дальним ударом?

- Соперник нас не накрывал, поэтому мы и старались начинать атаки через контроль мяча. Борьба - это 50 на 50, а мы хотели свои атаки делать более осмысленными и где-то с середины поля уже нагнетать. Плюс, у соперника команда довольно высокорослая, а у нас в середине поля футболисты ростом пониже.

- Сегодня очень много подач со стандартов не находили своих адресатов. Почему перебивать игроков соперника зачастую не получалось?

- Не сказал бы, что это присутствовало постоянно, но, как правило, процентов 15-20 брака есть всегда. Да, перебить первого человека получалось не всегда, но систематический характер это точно не носило. Хотя, повторюсь, определенный технический брак все же присутствовал.

- В следующей игре вы не сможете использовать сразу двух основных защитников. Как будете выходить из этой ситуации?

- Будем думать, у нас 5-6 дней есть, поэтому за это время должны этот вопрос закрыть. У нас тренируется 22 человека, так что проблем с тем, кто кого заменит, быть не должно.

- Хамильтон справился со своими обязанностями?

- Думаю, да. Мы не пропустили, значит защитная линия сыграла правильно. Также он пытался создавать остроту впереди. Хотя и волнение присутствовало, тут бесспорно.

- Как вы восприняли появление клубного автобуса?

- Конечно, с позитивом, потому что автобусов и водителей мы повидали уже немало. В каждой команде есть свои устои и обычаи, которые не все водители всегда понимали. Сейчас нас будут возить настоящие профессионалы, люди, которые долгое время работали в футболе.