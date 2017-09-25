Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр ПРИЗЕТКО: «Не смогли нанести решающий удар»

Главный тренер «Металлиста» прокомментировал ничью против «Мира» (0:0)

  • 25.09.2017 09:36
  • 72 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Металлист 1925. Александр Призетко
© ФК Металлист 1925. Александр Призетко

Комментарий главного тренера ФК «Металлист 1925» Александра Призетко после матча с «Миром» (0:0).

- По игре: конечно, не все у нас получалось. Говорили ребятам, что те моменты, которые у нас будут, нужно постараться использовать. Против команды, которая играет от обороны и пропустила всего шесть мячей, каждым моментом нужно дорожить. Во втором тайме у нас было полное превосходство, однако нанести решающий удар ребята так и не смогли. По самоотдаче у меня ни к кому претензий нет, нужно работать дальше.

- Со стороны показалось, что команде не хватало спортивной злости. Так ли это, как вы считаете?
- Мне так не показалось. Я ребят вижу каждый день и могу с уверенностью сказать, что психологический настрой у них был на уровне. В них я был уверен и по настрою на игру они меня не подвели.

- Почему вратарь вводил мяч в игру через ближнего партнера, а не дальним ударом?
- Соперник нас не накрывал, поэтому мы и старались начинать атаки через контроль мяча. Борьба - это 50 на 50, а мы хотели свои атаки делать более осмысленными и где-то с середины поля уже нагнетать. Плюс, у соперника команда довольно высокорослая, а у нас в середине поля футболисты ростом пониже.

- Сегодня очень много подач со стандартов не находили своих адресатов. Почему перебивать игроков соперника зачастую не получалось?
- Не сказал бы, что это присутствовало постоянно, но, как правило, процентов 15-20 брака есть всегда. Да, перебить первого человека получалось не всегда, но систематический характер это точно не носило. Хотя, повторюсь, определенный технический брак все же присутствовал.

- В следующей игре вы не сможете использовать сразу двух основных защитников. Как будете выходить из этой ситуации?
- Будем думать, у нас 5-6 дней есть, поэтому за это время должны этот вопрос закрыть. У нас тренируется 22 человека, так что проблем с тем, кто кого заменит, быть не должно.

- Хамильтон справился со своими обязанностями?
- Думаю, да. Мы не пропустили, значит защитная линия сыграла правильно. Также он пытался создавать остроту впереди. Хотя и волнение присутствовало, тут бесспорно.

- Как вы восприняли появление клубного автобуса?
- Конечно, с позитивом, потому что автобусов и водителей мы повидали уже немало. В каждой команде есть свои устои и обычаи, которые не все водители всегда понимали. Сейчас нас будут возить настоящие профессионалы, люди, которые долгое время работали в футболе.

Источник — ФК Металлист 1925

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.