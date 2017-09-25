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Лучано ЛУЧИ: «Нет нарушения — нет и пенальти»

Глава комитета арбитров ФФУ прокомментировал спорные моменты в матчах «Динамо» и «Шахтера»

  • 25.09.2017 09:31
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ТК Футбол. Лучано Лучи
© ТК Футбол. Лучано Лучи

Председатель комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи в эфире программы «Великий футбол» на канале «Футбол 1» прокомментировал два спорных момента при игре рукой в ​​матчах «Динамо» — «Верес» и «Звезда» — «Шахтер».

Лучано Лучи о «Динамо» — «Верес»:

- Это прикосновение было случайным, а не умышленным. Игрок коснулся мяча, опускаясь после прыжка. Здесь нет нарушения. Следовательно, нет и пенальти.

Председатель комитета арбитров ФФУ о «Звезда» — «Шахтер»:

- Игрок «Звезды» под номером 45 не касался мяча намеренно. Это не игра рукой. А значит и пенальти назначать не за что.

Источник — ТК Футбол

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