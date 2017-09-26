Манчестер Сити – Шахтер. Анонс

Стремительно пролетели две недели после очень яркого матча, которым донецкий «Шахтер» стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. И, как это часто бывает в жизни, бурный поток положительных эмоций сменился негативом. Тут на команду Паулу Фонсеки навалилось со всех сторон. Первое – это события вокруг допингового скандала, связанного с Дарио Срной, и чем сдержаннее комментарии идут на официальном сайте, тем очевиднее, что все это сильно задело и беспокоит клуб. И второе – результаты в чемпионате, где «Шахтер» потерял важнейшие два очка в игре с «Черноморцем». Это тут же стоило утраты лидерства в турнирной таблице чемпионата. Да, через неделю уже главный конкурент споткнулся, но, во-первых, это его проблемы, а, во-вторых, потерянных очков не вернет.

Как бы там ни было, и, может, это и хорошо, но футбольная жизнь в начале сезона столь стремительна, что отыграв одну игру, нужно уже думать о следующей, которая вот-вот. Чуть более трех дней у «Шахтера» между двумя выездными матчами в Кропивницком и Манчестере. Лишь воскресенье было у «горняков» на восстановление после игры с «Зиркой», которая понимала состояние игроков «Шахтера» и билась, как в последнем бою, чтобы этим воспользоваться и зацепить очки. А уже с понедельника у «Шахтера» пошло всё, связанное с игрой в Манчестере – это и неблизкий перелет, и предматчевые мероприятия.

Возвращаясь к матчу в Кропивницком, то по нему Паулу Фонсека был обеспокоен некачественной игрой команды в обороне, что привело к двум пропущенным мячам. Однако наставник команды верит, что в Манчестере у футболистов будет более высокий уровень концентрации, и «будет игра по совершенно другим характеристикам».

Результат сегодняшнего матча как раз и будет зависеть от того, насколько надежно «Шахтер» сможет отработать у своих ворот. Конечно, наивно предполагать, что такую машину, как «Манчестер Сити», которая в трех последних играх АПЛ катком проехалась по своим соперникам, забив им, даже страшно написать, 16 мячей, можно сдержать так, что она у ворот Пятова ничего не создаст. Но здесь речь идет, прежде всего, о том, чтобы свести к минимуму свои собственные невынужденные ошибки, которые могут привести к потенциальной угрозе воротам.

Что и говорить, команда Хосепа Гвардиолы сейчас на невероятном ходу, что она демонстрирует не только в национальном чемпионате, но и в Лиге чемпионов, где, играючи, на выезде разобралась с «Фейеноордом».

«Я очень хорошо знаю «Шахтер». У них есть четыре или пять бразильских футболистов. Они всегда покупают отличных игроков, у них есть необходимый опыт. «Шахтер» – это команда топ-уровня. Нам нужно будет сделать огромный шаг в Лиге чемпионов. Надеемся, что во вторник мы покажем свою работу над ошибками», – так наставник лидера английской Премьер-лиги продемонстрировал свои знания о чемпионе Украины. Конечно, интересно, о каких ошибках говорит Гвардиола – ведь в чемпионате его команда в шести матчах пропустила всего 2 мяча. В остальном же, несложно заметить поверхностное представление главного тренера манкунианцев о нашей команде. Кроме бразильцев, ведь есть еще и аргентинцы. Далее. «Шахтер» уже давно никого не покупает, а больше нацелен на то, чтобы продать. Ну, и при всем уважении и любви к «Шахтеру», «команда топ-уровня» он только на уровне Украины, а в Европе – это крепкий, добротный клуб, но не более того.

Ничуть не преумаляя значения предстоящего матча, все-таки сегодняшняя игра для «Шахтера» не жизненно важная. Если удастся «горнякам» вернуться с Туманного Альбиона с очками, это будет супер, нет – никакой трагедии не будет. С точки зрения выхода в плей-офф Лиги чемпионов куда важнее будет взять максимум в двух следующих матчах у представителя Нидерландов, не говоря уже о том, что этот максимум наверняка гарантирует плей-офф Лиги Европы. Сказанное чуть выше – ни в коей мере желание подстелить соломки, это – реальная оценка ситуации, ведь не будем забывать, что «Шахтер» прибыл в Манчестер, имея 3 очка.

Далеко не последний участник сегодняшнего матча – это португальский арбитр Мануэл де Соуза. Ему 42 года, а категорию ФИФА он имеет с 2006 года. Предстоящая игра будет для де Соузы 66-й на международном уровне. С «Шахтером» он пересекался в 2015 году, когда работал на матче 3-го квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов «Фенербахче» – «Шахтер» (0:0). Год назад де Соуза зафиксировал победу сборной Украины над Финляндией 1:0 в матче квалификации ЧМ-2018. Кроме того, для португальца сегодняшний матч не первая поездка в Манчестер – еще в 2010 году он был главным рефери на матче раунда плей-офф Лиги Европы «МанСити» – «Тимишоара» (2:0).

Что до выносимых де Соузой наказаний, то в предыдущих матчах он 21 раз назначал пенальти (9 в ворота хозяев, 12 – гостей), 13 раз удалял футболистов (тут соотношение хозяева-гости 6:7). Желтых карточек было предъявлено 261 (хозяева-гости 126:135).

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Уокер, Стоунс, Менди, Давид Силва, Фернандиньо, Де Брюйне, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Агуэро



«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Бутко, Феррейра, Марлос, Тайсон, Степаненко, Фред, Бернард



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26 сентября, вторник